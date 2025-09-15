szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás

55 perce

Üzemanyag: Elképesztő fordulat Magyarországon, már éjféltől bevezetik

Címkék#Mol#benzinkút#üzemanyag#Auchan#tankolás#Magyarország#gázolaj

​Hihetetlen, de igaz! Rég nem látott fordulópont történik holnaptól a magyar üzemanyagpiacon: keddtől a gázolaj átlagára a benzin alá esik. Ez a hír igazi meglepetésként érheti az autósokat, hiszen hosszú idő után először fordul elő, hogy a dízel olcsóbban tankolható, mint a 95-ös benzin.

Feol.hu

​A Mol hétfői bejelentése szerint a benzin beszerzési ára kedden bruttó 2 forinttal emelkedik, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A holtankoljak.hu információi alapján a hétvégi korrekciók után a mai napon a következő átlagárak szerint alakulnak  az üzemanyagárak: ​95-ös benzin: 589 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter átlagár. Éjféltől lépnek életbe az új árak.

​Hihetetlen, de igaz! Rég nem látott fordulópont történik holnaptól a magyar üzemanyagpiacon: mutatjuk, mire gondolunk.
​Hihetetlen, de igaz! Rég nem látott fordulópont  az üzemanyagoknál.
Forrás: MW/Illusztráció

Szoronganak a fiatalok az üzemanyag tankolás miatt?

Közben egy érdekes adalék: a Budapesti Autósok egy érdekes cikket közölt, miszerint a fiatalok tankolási szorongással küzdenek, de nem az üzemanyag árak miatt. RÉSZLETEK ITT! Egyébként legolcsóbban Székesfehérváron Auchan benzinkútnál tankolhatunk, bőven az átlagár alatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu