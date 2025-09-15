Üzemanyag: Elképesztő fordulat Magyarországon, már éjféltől bevezetik

​A Mol hétfői bejelentése szerint a benzin beszerzési ára kedden bruttó 2 forinttal emelkedik, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A holtankoljak.hu információi alapján a hétvégi korrekciók után a mai napon a következő átlagárak szerint alakulnak az üzemanyagárak: ​95-ös benzin: 589 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter átlagár. Éjféltől lépnek életbe az új árak.

​Hihetetlen, de igaz! Rég nem látott fordulópont az üzemanyagoknál.

Forrás: MW/Illusztráció

Szoronganak a fiatalok az üzemanyag tankolás miatt?

Közben egy érdekes adalék: a Budapesti Autósok egy érdekes cikket közölt, miszerint a fiatalok tankolási szorongással küzdenek, de nem az üzemanyag árak miatt. RÉSZLETEK ITT! Egyébként legolcsóbban Székesfehérváron Auchan benzinkútnál tankolhatunk, bőven az átlagár alatt.