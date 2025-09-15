29 perce
Üzemanyag: Elképesztő fordulat Magyarországon, már éjféltől bevezetik
Hihetetlen, de igaz! Rég nem látott fordulópont történik holnaptól a magyar üzemanyagpiacon: keddtől a gázolaj átlagára a benzin alá esik. Ez a hír igazi meglepetésként érheti az autósokat, hiszen hosszú idő után először fordul elő, hogy a dízel olcsóbban tankolható, mint a 95-ös benzin.
A Mol hétfői bejelentése szerint a benzin beszerzési ára kedden bruttó 2 forinttal emelkedik, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A holtankoljak.hu információi alapján a hétvégi korrekciók után a mai napon a következő átlagárak szerint alakulnak az üzemanyagárak: 95-ös benzin: 589 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter átlagár. Éjféltől lépnek életbe az új árak.
Szoronganak a fiatalok az üzemanyag tankolás miatt?
Közben egy érdekes adalék: a Budapesti Autósok egy érdekes cikket közölt, miszerint a fiatalok tankolási szorongással küzdenek, de nem az üzemanyag árak miatt. RÉSZLETEK ITT! Egyébként legolcsóbban Székesfehérváron Auchan benzinkútnál tankolhatunk, bőven az átlagár alatt.