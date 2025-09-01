32 perce
Minden autósnak tudni kell! Ez történt a MOL-lal a tanévkezdéskor
Szeptember 1-je egyik legjobban várt döntése megérkezett! A tanévkezdés a magyarországi autósok számára vegyes híreket hozott az üzemanyagárak terén. A MOL a hét elején újabb árváltozást jelentett be, ami a benzin és a gázolaj árát eltérően érintette.
A holtankoljak.hu értesülései szerint a hétvége nyugalma után, MOL szeptember 1-jei bejelentése értelmében a gázolaj bruttó 2 forinttal drágul a kutak beszerzési ára szempontjából, ami várhatóan a fogyasztói árakban is éreztetni fogja a hatását. Ezzel szemben a benzin ára nem változik, a benzinkutaknak nem kell többet fizetniük a 95-ös benzinért a nagykereskedelemben. A mai (2025.09.01-ei) átlagárak a következők szerint alakulnak az üzemanyagoknál: 95-ös benzin: 592 Ft/liter, gázolaj: 595 Ft/liter.