Minden autósnak tudni kell! Ez történt a MOL-lal a tanévkezdéskor

A holtankoljak.hu értesülései szerint a hétvége nyugalma után, MOL szeptember 1-jei bejelentése értelmében a gázolaj bruttó 2 forinttal drágul a kutak beszerzési ára szempontjából, ami várhatóan a fogyasztói árakban is éreztetni fogja a hatását. Ezzel szemben a benzin ára nem változik, a benzinkutaknak nem kell többet fizetniük a 95-ös benzinért a nagykereskedelemben. A mai (2025.09.01-ei) átlagárak a következők szerint alakulnak az üzemanyagoknál: 95-ös benzin: 592 Ft/liter, gázolaj: 595 Ft/liter.

Üzemanyag: mutatjuk mennyi, az annyi.

Forrás: MW/Archív