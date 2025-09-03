Az autósok egyik fele bosszankodhat

​A Mol holnaptól csak a gázolaj nagykereskedelmi árát emeli meg bruttó 2 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint marad literenként, míg a gázolaj átlagára 596 forintra emelkedik, a holtankoljak.hu árfigyelő közleménye szerint. Az üzemanyagár-változás éjfélkor lép életbe a magyarországi benzinkutakon.

Üzemanyag: Akár ezer forint is lehet a benzin ára? – Századvég elemzése szerint könnyen lehetséges.

Forrás: MW/Archív

Kiszámolták: Tisza-adó esetén ezer forintos üzemanyagár is jöhet

​Az energiahordozók és az üzemanyag árának kérdése politikai viták kereszttüzébe is került. A Századvég elemzése szerint a Tisza Párt azon terve, miszerint Magyarország is tiltaná az orosz energiahordozókat, jelentős áremelkedést vonhatna maga után. Kiszámolták, hogy ebben az esetben akár ezer forintos benzinár is szóba jöhetne Magyar Péteréknél, ami súlyos terhet róna a magyar családokra és a gazdaságra. További részletek ITT!