szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Már éjféltől bevezetik

3 órája

Az autósok egyik fele bosszankodhat

Címkék#benzinár#Tisza Párt#üzemanyag#család#tankolás#Magyar Péter#gázolaj

Ahogy az lenni szokott, megérkezett a legfrissebb üzemanyag-jelentés, amelyből kiderül, hogy újabb árváltozás várható a magyarországi kutakon éjféltől. Ezúttal az egyik üzemanyagtípus drágul, míg a másik változatlan marad.

Feol.hu

​A Mol holnaptól csak a gázolaj nagykereskedelmi árát emeli meg bruttó 2 forinttal. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint marad literenként, míg a gázolaj átlagára 596 forintra emelkedik, a holtankoljak.hu árfigyelő közleménye szerint. Az üzemanyagár-változás éjfélkor lép életbe a magyarországi benzinkutakon.

Megérkezett a legfrissebb üzemanyag-jelentés, amelyből kiderül, hogy újabb árváltozás várható a kutakon éjféltől. Közben újabb titokról hullt le a lepel.
Üzemanyag: Akár ezer forint is lehet a benzin ára? – Századvég elemzése szerint könnyen lehetséges.
Forrás:  MW/Archív

Kiszámolták: Tisza-adó esetén ezer forintos üzemanyagár is jöhet

​Az energiahordozók és az üzemanyag árának kérdése politikai viták kereszttüzébe is került. A Századvég elemzése szerint a Tisza Párt azon terve, miszerint Magyarország is tiltaná az orosz energiahordozókat, jelentős áremelkedést vonhatna maga után. Kiszámolták, hogy ebben az esetben akár ezer forintos benzinár is szóba jöhetne Magyar Péteréknél, ami súlyos terhet róna a magyar családokra és a gazdaságra. További részletek ITT!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu