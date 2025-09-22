Hihetetlen! Ezzel a húzással okozott meglepetést a MOL

​A Világgazdaság reggeli beszámolója még az olajárak emelkedéséről szólt, amit az európai és közel-keleti feszültségek okoztak. A piaci elemzők az üzemanyag-áremelés lehetőségét vetítették előre. Épp ezért volt meglepő a MOL döntése, ami egyfajta megkönnyebbülést jelent a hazai autósok számára. Ennek értelmében, amit a holtankoljak.hu szakportál írt meg, így keddtől is az 588 forint/liter benzin- és 590 Ft/liter gázolajárakkal kell számolnia a fogyasztóknak.

Váratlan fordulat! Így alakulnak az üzemanyagárak keddtől.

Forrás: Illusztráció/MW