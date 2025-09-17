1 órája
Mutatjuk, hol tankolhat a legolcsóbban a megyében
Ahogy megszokhattuk, szinte már egyetlen nap sem telhet el üzemanyagár-bejelentés nélkül, 24 óra leforgása alatt elképesztő dolgok történhetnek. Az előző hét és a mostani is viszonylagos nyugalommal telt, és már kisebb szenzációnak számít, hogy például ma reggelre nem változtak az üzemanyagárak. Némi meglepetésre a gázolaj átlagára olcsóbb, mint a benziné. Megnéztük, hol a legolcsóbb a tankolás a vármegyében.
Meglepő, de szerdától nem változik sem a benzin, sem a dízel ára, így a 95-ös benzin 589 Ft/liter, míg a gázolajat 588 Ft/liter átlagáron tankolhatjuk a MOL bejelentése alapján, amelyet a holtankoljak.hu tett közzé. De ahogy az lenni szokott, több forintos eltérések lehetnek egyes benzinkutaknál az üzemanyagárakat tekintve, és ez most sincs másként. Az autópálya melletti benzinkutak jellemzően drágábbak, persze ez alól is vannak kivételek.
Üzemanyag: Legolcsóbb benzinkút
A holtankoljak.hu töltőállomás keresője segítségével megnéztük, hol a legolcsóbb az üzemanyag, természetesen Székesfehérvárt sem hagytuk ki. A királyok városában a "madaras" hipermarketnél a legolcsóbb a tankolás. A Holland fasori Auchan a 95-ös benzint 555 Ft/liter, míg a gázolajat 567 Ft/liter áron értékesíti. A második helyen az M. Petrol néhány forintos lemaradásban, majd az Orlen benzinkút következik.
Sárbogárdon az OMV benzinkúton 586,9 Ft/liter a benzin, míg a dízel a Mol-nál 587 Ft/liter. A megye másik felén, annak az északi részén, Bicskén, a Mol-nál tankolhatunk: a benzint 588/liter, míg a gázolajat 587 Ft/literért értékesítik.