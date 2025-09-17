Mutatjuk, hol tankolhat a legolcsóbban a megyében

​Meglepő, de szerdától nem változik sem a benzin, sem a dízel ára, így a 95-ös benzin 589 Ft/liter, míg a gázolajat 588 Ft/liter átlagáron tankolhatjuk a MOL bejelentése alapján, amelyet a holtankoljak.hu tett közzé. De ahogy az lenni szokott, több forintos eltérések lehetnek egyes benzinkutaknál az üzemanyagárakat tekintve, és ez most sincs másként. Az autópálya melletti benzinkutak jellemzően drágábbak, persze ez alól is vannak kivételek.

Üzemanyagárak rovatunkban kiderül, hol a legolcsóbb a tankolás.

Forrás: Shutterstock

Üzemanyag: Legolcsóbb benzinkút

​A holtankoljak.hu töltőállomás keresője segítségével megnéztük, hol a legolcsóbb az üzemanyag, természetesen Székesfehérvárt sem hagytuk ki. A királyok városában a "madaras" hipermarketnél a legolcsóbb a tankolás. A Holland fasori Auchan a 95-ös benzint 555 Ft/liter, míg a gázolajat 567 Ft/liter áron értékesíti. A második helyen az M. Petrol néhány forintos lemaradásban, majd az Orlen benzinkút következik.

​Sárbogárdon az OMV benzinkúton 586,9 Ft/liter a benzin, míg a dízel a Mol-nál 587 Ft/liter. A megye másik felén, annak az északi részén, Bicskén, a Mol-nál tankolhatunk: a benzint 588/liter, míg a gázolajat 587 Ft/literért értékesítik.