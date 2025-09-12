szeptember 12., péntek

Mária névnap

15°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Spórolási trükk

55 perce

Üzemanyag spórolás a valóságban: ezek a tudatos szokások segítenek, nem a trükkök a benzinkúton

Címkék#spórolási trükk#üzemanyag#tankol

Tankolás közben apróságnak tűnik, de nagy ára lehet. Az üzemanyag túltöltése nem spórolást jelent, hanem plusz költségeket és szerelői számlát. Mégis rengeteg sofőr ragaszkodik ehhez a rossz szokáshoz.

Az üzemanyag feltöltésekor sok sofőr még mindig hisz abban, hogy a pisztoly kattanása után ráengedett plusz decik hasznosak lehetnek. Valójában ezzel nem spórolunk, inkább kockázatot vállalunk: a túltöltés hosszú távon károsíthatja az autó üzemanyagrendszerét.

Üzemanyag árnyoldalai: tévhitek és spórolási mítoszok
Üzemanyag tankolása közben sok sofőr rossz trükköt alkalmaz, ami később drágán megbosszulja magát.
Forrás: Illusztráció / Pixabay 

Üzemanyag és a félrevezető spórolási trükkök

A tankolásnál az üzemanyag spórolás céljából alkalmazott trükközések illúziót keltenek: úgy tűnik, pár plusz deci több kilométert jelent majd. Valójában a kattanás utáni ráengedett üzemanyag gyakran a párolgásgátló rendszerbe vagy a csövekbe kerül, ami hosszú távon hibához, drága javításhoz vezethet.

Hogyan lehet valóban spórolni?

A kattanás utáni túltöltés helyett érdemes inkább más, valóban hatékony módszereket keresni. A rendszeres szerviz, a megfelelő guminyomás, az egyenletes vezetési stílus és a minőségi üzemanyag használata ténylegesen hozzájárulhat a fogyasztás csökkentéséhez. A sofőrök többsége gyors haszonra vágyik, de a valóság az, hogy hosszú távon csak az okosabb közlekedési szokások és a tudatos autóhasználat hoz megtakarítást. A rossz beidegződésekkel viszont nem spórolunk, hanem kockázatot veszünk a nyakunkba.

Tipp - így spórolhatsz üzemanyagot

  • Ne gyorsíts hirtelen, inkább egyenletesen vezess.
  • Ellenőrizd a guminyomást, mert a lapos kerék növeli a fogyasztást.
  • Feleslegesen ne járasd a motort, mert csak égeti az üzemanyagot.
  • A tetőbox és a nyitott ablak hosszabb úton komolyan növeli a fogyasztást.

Nem mindegy, hova kerül az a pár csepp

A tankolásnál megszokott mozdulatok sokszor automatikusan jönnek, de nem árt megállni egy pillanatra. Az üzemanyag nem játék: a kattanás utáni ráengedés semmit nem tesz olcsóbbá, viszont könnyen drága számlát hozhat magával.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu