Üzemanyag spórolás a valóságban: ezek a tudatos szokások segítenek, nem a trükkök a benzinkúton

Az üzemanyag feltöltésekor sok sofőr még mindig hisz abban, hogy a pisztoly kattanása után ráengedett plusz decik hasznosak lehetnek. Valójában ezzel nem spórolunk, inkább kockázatot vállalunk: a túltöltés hosszú távon károsíthatja az autó üzemanyagrendszerét.

Üzemanyag tankolása közben sok sofőr rossz trükköt alkalmaz, ami később drágán megbosszulja magát.

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Üzemanyag és a félrevezető spórolási trükkök

A tankolásnál az üzemanyag spórolás céljából alkalmazott trükközések illúziót keltenek: úgy tűnik, pár plusz deci több kilométert jelent majd. Valójában a kattanás utáni ráengedett üzemanyag gyakran a párolgásgátló rendszerbe vagy a csövekbe kerül, ami hosszú távon hibához, drága javításhoz vezethet.

Hogyan lehet valóban spórolni?

A kattanás utáni túltöltés helyett érdemes inkább más, valóban hatékony módszereket keresni. A rendszeres szerviz, a megfelelő guminyomás, az egyenletes vezetési stílus és a minőségi üzemanyag használata ténylegesen hozzájárulhat a fogyasztás csökkentéséhez. A sofőrök többsége gyors haszonra vágyik, de a valóság az, hogy hosszú távon csak az okosabb közlekedési szokások és a tudatos autóhasználat hoz megtakarítást. A rossz beidegződésekkel viszont nem spórolunk, hanem kockázatot veszünk a nyakunkba.

Tipp - így spórolhatsz üzemanyagot Ne gyorsíts hirtelen, inkább egyenletesen vezess.

Ellenőrizd a guminyomást, mert a lapos kerék növeli a fogyasztást.

Feleslegesen ne járasd a motort, mert csak égeti az üzemanyagot.

A tetőbox és a nyitott ablak hosszabb úton komolyan növeli a fogyasztást.

Nem mindegy, hova kerül az a pár csepp

A tankolásnál megszokott mozdulatok sokszor automatikusan jönnek, de nem árt megállni egy pillanatra. Az üzemanyag nem játék: a kattanás utáni ráengedés semmit nem tesz olcsóbbá, viszont könnyen drága számlát hozhat magával.