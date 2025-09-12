1 órája
Üzemanyag spórolás a valóságban: ezek a tudatos szokások segítenek, nem a trükkök a benzinkúton
Tankolás közben apróságnak tűnik, de nagy ára lehet. Az üzemanyag túltöltése nem spórolást jelent, hanem plusz költségeket és szerelői számlát. Mégis rengeteg sofőr ragaszkodik ehhez a rossz szokáshoz.
Az üzemanyag feltöltésekor sok sofőr még mindig hisz abban, hogy a pisztoly kattanása után ráengedett plusz decik hasznosak lehetnek. Valójában ezzel nem spórolunk, inkább kockázatot vállalunk: a túltöltés hosszú távon károsíthatja az autó üzemanyagrendszerét.
Üzemanyag és a félrevezető spórolási trükkök
A tankolásnál az üzemanyag spórolás céljából alkalmazott trükközések illúziót keltenek: úgy tűnik, pár plusz deci több kilométert jelent majd. Valójában a kattanás utáni ráengedett üzemanyag gyakran a párolgásgátló rendszerbe vagy a csövekbe kerül, ami hosszú távon hibához, drága javításhoz vezethet.
Hogyan lehet valóban spórolni?
A kattanás utáni túltöltés helyett érdemes inkább más, valóban hatékony módszereket keresni. A rendszeres szerviz, a megfelelő guminyomás, az egyenletes vezetési stílus és a minőségi üzemanyag használata ténylegesen hozzájárulhat a fogyasztás csökkentéséhez. A sofőrök többsége gyors haszonra vágyik, de a valóság az, hogy hosszú távon csak az okosabb közlekedési szokások és a tudatos autóhasználat hoz megtakarítást. A rossz beidegződésekkel viszont nem spórolunk, hanem kockázatot veszünk a nyakunkba.
Tipp - így spórolhatsz üzemanyagot
- Ne gyorsíts hirtelen, inkább egyenletesen vezess.
- Ellenőrizd a guminyomást, mert a lapos kerék növeli a fogyasztást.
- Feleslegesen ne járasd a motort, mert csak égeti az üzemanyagot.
- A tetőbox és a nyitott ablak hosszabb úton komolyan növeli a fogyasztást.
Nem mindegy, hova kerül az a pár csepp
A tankolásnál megszokott mozdulatok sokszor automatikusan jönnek, de nem árt megállni egy pillanatra. Az üzemanyag nem játék: a kattanás utáni ráengedés semmit nem tesz olcsóbbá, viszont könnyen drága számlát hozhat magával.