Útzár miatti forgalmi dugó a 81-es főúton

Hatalmas forgalmi dugó alakult ki a 81-es főúton, az útzár, pontosabban a Mór térségében végzett favágás miatt. Miért volt szükség az út menti fák vágására? Mi az oka annak, hogy a lombhullás előtt megkezdte a Magyar Közút ezt a munkát?

Útzár miatt alakult ki dugó a 81-esen.

Alvállalkozó vágta a koros fákat

Valóban, szeptember 22-én a 81 sz. főút 21+630-23+145 km sz. (Csókakő és Mór) között alvállalkozónk fakivágást végzett. Hat darab koros nyárfa került kivágásra. Ezekről a fákról a nyári szélviharok során nagyobb ágak törtek le, balesetet, járműkárt is okoztak. Kivágásuk ezért nem volt halasztható a vegetációs időszakon kívülre.

A fakivágás napján megbénult a 81-es főút. A döntések idején teljes útzár volt, mert a fákat az útpályára döntötték és utána ott is darabolták őket. Addig félpályán, váltakozó irányban haladt a forgalom, amennyire a kilométeres sorok haladni tudnak. Nem lehetne a fákat a már üres szántóföldekre dönteni?

Előírás, hogy fakivágás során a döntés idejére a forgalmat meg kell állítani. Ennek oka, hogy a döntés során a legnagyobb tapasztalat és odafigyelés mellett is a várttól eltérő irányban is eldőlhet a kivágandó fa. Ez különösen igaz koros nyárfáknál a törzs és a gyökérnyak rossz állapota miatt. A fák döntése a károkozás elkerülése érdekében a közút területére történik. A szomszéd területek tulajdonosai ugyanis nem engedik meg ingatlanuk ilyen célú használatát. A döntés helyének kiválasztásában legfőbb szempont, hogy a földön fekvő fa minél előbb feldarabolható legyen, az út burkolatát gyorsan le lehessen takarítani, így a forgalmat a lehető legrövidebb ideig kelljen megállítani.

Az útzár miatt a falvakban fokozódott a forgalom

Az autósok a kis települések földútjain, pincesorain hajtottak keresztül, mindenki arra, amerre tudott egy jó kerülőt. Nem biztonságosabb ilyenkor egy szervezett terelés a párhuzamos utakra?

A munkavégzésre a kivitelező nagy kapacitással készült fel, ennek köszönhetően a 2-3 napra tervezett munkát 1 nap alatt sikerült befejezni.

A munkavégzés félpályás forgalomkorlátozásban jelzőőrös irányítás mellett történt, a döntések idején a forgalom teljes megállításával. A Bodajki és a Móri csomópontokban torlódás veszélyt jelző táblák kerültek elhelyezésre előjelzésként az előírt táblázáson túl. Ezen túlmenően az utazók tájékoztatásáról is gondoskodtunk, a forgalomkorlátozás megjelent az Útinform honlapján, illetve az útvonal tervező applikációk számára is átadásra került.