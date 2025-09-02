Magyar Falu Program
3 órája
Útfelújításra nyert forrást Mezőszentgyörgy
Több mint 20 millió forint Magyar Falu Program támogatást nyert el Mezőszentgyörgy önkormányzata.
Fotó: Nagy Zoltán Péter / FMH (archív)
Varga Gábor országgyűlési képviselő a napokban közösségi oldalán jelentette be, hogy Dél-Fejér 15 településén kezdődhet meg hamarosan utak, hidak, járdák építése és felújítása, vagy gyalogos-átkelőhelyek kialakítása mindössze 215 millió forint Magyar Falu Programos forrásból.
Mezőszentgyörgy esetében ez az összeg több mint 20 millió forint, amelyből a közeljövőben a Táncsics Mihály utca újul meg – írja az önkormányzat.
