Versenyképes Járások Program

47 perce

Útfelújítás és közterület karbantartás - erre költik majd a pénzt

Útfelújításra és a közterületek karbantartására költi a Versenyképes Járások Programban elnyert összeget Lovasberény, Pátka és Zámoly. A támogatói okiratot már át is vették a polgármesterek.

Feol.hu

Lovasberényben a Versenyképes Járások Programban megnyert összegből a Kossuth utca 660 méteres szakaszának felújítása történik meg – árulta el a támogatói oklevél átadásakor Südi Mihály polgármester, ami – tette hozzá -, azért fontos, mert a település komplett intézményrendszere ebben az utcában található. Ugyanitt vehette át a támogatásról szóló oklevelet Buda Attila polgármester is, aki elmondta: Pátkán a programból a falugondnokok munkáját segítő önjáró fűnyírót vásárolnak, amely a közterületek karbantartásából veszi ki a részét.

Forrás: Fenesi András

Sallai Mihály, Zámoly polgármestere is örömteli hírről számolhatott be a program kapcsán: a település szintén beszerezhet egy, a karbantartási munkálatokhoz hozzájáruló eszközt – egy robbanómotoros ágdarálót vásárolnak ugyanis a támogatásból. Mint hozzátette, Pátka és Zámoly egymás között tudja cserélni majd az eszközöket, így mindkét település hasznosítani tudja az új berendezéseket a mindennapok során.

Törő Gábor országgyűlési képviselő megköszönte, hogy kompromisszumokkal sikerült felosztani a Versenyképes Járások Program fehérvári járására jutó összegét, amely ezúttal 550 millió forint volt. – A települések megegyeztek egymás közt, hogy míg az egyik most kevesebbet, a másik a következő fordulóban majd többet kap, így reméljük, majd mindenki megelégedésére dől el a pályázati források sorsa. 

 

