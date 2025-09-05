szeptember 5., péntek

Utcabál miatt lesz lezárás a Felsővárosban

Utcabált tartanak Felsővárosban, a Kertalja utca szeptember 6-án, szombat este. Az utcabál miatt szombaton lezárják a Kertalja utca Koppány utca és Pörös utca közötti szakaszát.

Feol.hu

Szeptember 6-án, szombaton 19.00 órától a Kertalja utca Koppány utca és Pörös utca közötti szakaszán asztalsor mellett ülő barátok, szomszédok, családok szórakoznak együtt. Az utcát a StarVoice Band koncertje és hangulatvilágítás tölti majd be,  A rendezvény miatt szeptember 6-án, szombaton reggel 6.00 órától szeptember 7-én 12.00 óráig lezárják a Kertalja utca Koppány utca és Pörös utca közötti szakaszát – tájékoztat az ÖKK.

 

