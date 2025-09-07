Elképesztő siker az első felsővárosi utcabál (videóval)

Családok, barátok, szomszédok gyűltek össze szombat este, hogy együtt szórakozzanak a kellemes kora őszi estén otthonuk közelében. A három sorban, hosszasan futó asztaloknál valóságos terülj, terülj asztalkám alakult ki, az utcabálra érkezők süteményeket, szendvicseket hoztak magukkal, hogy a StarVoice Band örök slágereit játszó koncertje alatt ismerőseikkel együtt majszolják el azokat. Aki pedig már túl volt a vacsorán, és még volt benne egy kis muníció, az táncra perdült az utca közepén felállított színpad előtt. S míg a zenekar pihent egyet, kecses és fürge lábú táncosok vették birtokba a teret, elkápráztatva a közönséget szépségükkel és koreográfiájukkal.

Fiatalok és idősek együtt buliztak az első felsővárosi utcabálon.

Fotó: FMH

Földi Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője mint ötletgazda jól tudta, hogy régen volt utcabál Felsővárosban, s azt nagyon szerették az akkoriak. Mint a Feol.hu-nak elmondta, szeretné, ha a városrészben élők jól éreznék magukat, s alkalmuk volna egy közös kikapcsolódásra is, így idén először amolyan tesztjelleggel rendezték meg az utcabált, amely reményei szerint elnyerte a többség tetszését. Elnézve a tömeget, elmondható, hogy ez sikerült is!