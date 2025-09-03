Ha a falak beszélni tudnának... Kísérteties fotósorozaton az elhagyatott fehérvári gyermekotthon

A székesfehérvári Kikindai úti gyermekotthon egykor a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ része volt, és 20 férőhelyes csecsemőotthonként épült az 1980-as években. Helyette ma már a Tüzér utcai épület működik gyermekotthonként. Egy urbex ritkaság Fejér vármegyéből.

Egykor élettel volt teli a gyermekotthon, amely mostanra urbex helyszín lett

Forrás: FMH-archív

Az urbex világába süllyedt az egykori gyermekotthon

Az egykori gyermekotthon épülete ma már csak az urbex szerelmeseinek érdeklődésére tarthat számot, jóllehet, az otthon és lakói sokak szívében hagytak örök nyomot. Sokan még emlékeznek az udvaron játszó gyermekekre, mikor az utcán sétálva a kerítés mögül kiszólt egy vékony kis hangocska:

Vigyél haza!

– osztotta meg emlékeit egy kommentelő a közösségi oldalon, ahol egy urbexes oldalon is felbukkantak fotók az épületről.