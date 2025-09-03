3 órája
Ha a falak beszélni tudnának... Kísérteties fotósorozaton az elhagyatott fehérvári gyermekotthon
Gyermekzsivaj töltötte be egykoron a székesfehérvári Kikindai úti gyermekotthont. Ma azonban elhagyatottan áll az épület, belül még őrizve a múlt emlékeit, gyermekrajzokkal, játékokkal, pár ott felejtett bútorral. Most urbex fotósorozaton mutatjuk be az 1980-as években épült gyermekotthont.
Fotókon az egykori Kikindai utcai gyermekotthon.
Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
A székesfehérvári Kikindai úti gyermekotthon egykor a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ része volt, és 20 férőhelyes csecsemőotthonként épült az 1980-as években. Helyette ma már a Tüzér utcai épület működik gyermekotthonként. Egy urbex ritkaság Fejér vármegyéből.
Az urbex világába süllyedt az egykori gyermekotthon
Az egykori gyermekotthon épülete ma már csak az urbex szerelmeseinek érdeklődésére tarthat számot, jóllehet, az otthon és lakói sokak szívében hagytak örök nyomot. Sokan még emlékeznek az udvaron játszó gyermekekre, mikor az utcán sétálva a kerítés mögül kiszólt egy vékony kis hangocska:
Vigyél haza!
– osztotta meg emlékeit egy kommentelő a közösségi oldalon, ahol egy urbexes oldalon is felbukkantak fotók az épületről.
Egykor élettel volt teli a gyermekotthon, amely mostanra urbex helyszín lettFotók: FMH archív, Magyarország elhagyottan — BCO urbex
Kifosztott sírok és kastélyromok – képeken a Batthyány család egykori otthona – galéria, videó
