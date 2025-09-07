1 órája
A csalás, amelynek bárki áldozatául eshet
Az elszaporodó online és telefonos csalások miatt rendkívül fontos, hogy tudjuk, hogyan előzhetjük meg a bajt. A rendőrségtől a bankokon át az egyéb szolgáltatókig megannyi figyelmeztetés olvasható arról, hogyan védhetjük ki az unokázós csalást.
Nincs, aki ne hallott volna az online és telefonos csalásokról, melyek során illetéktelenek– valaki másnak kiadva magukat – próbálnak hozzáférni személyes, érzékeny adatainkhoz, végső soron pedig a pénzünkhöz. A csalók hol hivatalos személynek, banki ügyintézőnek, hol pedig családtagnak adják ki magukat. Ez utóbbiak közé tartozik az unokázós csalás, amely nem egyszer sikerrel is jár, elképesztő összegekkel megkárosítva az áldozatokat.
„Kérlek segíts, Nagymama!”
A csalók körében elterjedt visszaélési forma, hogy az elkövetők szülőket, nagyszülőket, idősebb embereket keresnek meg, és unokának vagy más közeli családtagnak adják ki magukat. Ismeretlen számról telefonálnak, vagy csevegőprogramokon keresztül, ismeretlen számról írnak üzenetet és sürgős segítséget kérnek – természetesen pénz formájában – hívja fel a figyelmet az OTP Bank.
A leggyakoribb kitalált történetek közé tartozik, hogy a csaló családtagnak kiadva magát azt állítja, hogy balesete volt és pénzre van szüksége a kárrendezéshez, vagy kórházba került és pénz kell az ellátáshoz, vagy pedig új száma van, a régi telefonját elvesztette.
Nyolcázezer forintot csalt ki egy idős embertől, meghosszabbították letartóztatását az unokázós csalónakA Székesfehérvári Járási Ügyészség minősített csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta annak a férfinak a letartóztatása meghosszabbítását.
Így védekezzünk az unokázós csalás ellen
- Hívja fel az érintett hozzátartozót a telefonjában elmentett, régóta használt telefonszámon!
- Soha ne adjon át készpénzt ismeretlennek, akkor sem, ha rendőrnek vagy ügyvédnek mondja magát!
- Ne engedjen be idegent a lakásába, bárkinek is mondja magát!
- Figyeljen, hol és miről beszél nyilvánosan, ne ossza meg nyilvános helyen magánjellegű információit!
Az adathalász csalók elleni védekezésről többet is megtudhatnak a bank honlapján.