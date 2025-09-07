A csalás, amelynek bárki áldozatául eshet

Nincs, aki ne hallott volna az online és telefonos csalásokról, melyek során illetéktelenek– valaki másnak kiadva magukat – próbálnak hozzáférni személyes, érzékeny adatainkhoz, végső soron pedig a pénzünkhöz. A csalók hol hivatalos személynek, banki ügyintézőnek, hol pedig családtagnak adják ki magukat. Ez utóbbiak közé tartozik az unokázós csalás, amely nem egyszer sikerrel is jár, elképesztő összegekkel megkárosítva az áldozatokat.

Rendkívüli gyakori az unokázós csalás

„Kérlek segíts, Nagymama!”

A csalók körében elterjedt visszaélési forma, hogy az elkövetők szülőket, nagyszülőket, idősebb embereket keresnek meg, és unokának vagy más közeli családtagnak adják ki magukat. Ismeretlen számról telefonálnak, vagy csevegőprogramokon keresztül, ismeretlen számról írnak üzenetet és sürgős segítséget kérnek – természetesen pénz formájában – hívja fel a figyelmet az OTP Bank.

A leggyakoribb kitalált történetek közé tartozik, hogy a csaló családtagnak kiadva magát azt állítja, hogy balesete volt és pénzre van szüksége a kárrendezéshez, vagy kórházba került és pénz kell az ellátáshoz, vagy pedig új száma van, a régi telefonját elvesztette.