Jelkép

50 perce

Újjászületett a Jézus-hegy keresztje Pátka határában

Címkék#VÖLGY-HÍD ” Természetvédelmi Alapítvány#kereszt#Pátka

A 120 éves kőkeresztet, melyet a híres kőfaragó, Andreetti Anselm állíttatott a Jézus-hegyen, a restaurálást követően szombaton újraszentelték.

Feol.hu

Pátka határában ismét magasodik egy kőkereszt, amely a táj és láthatóan a helyi identitás fontos jelképe is. A római kori kőgát fölött, a Jézus-hegyen álló emléket több mint 120 évvel ezelőtt Andreetti Anselm olasz származású kőfaragó mester állíttatta „a hívek dicsőségére”. Azóta is strázsált a táj fölött, amíg 2007-ben egy viharban meg nem rongálódott.

Fotó: Nagy Dániel

Ahogy azt már korábban megírtuk, a kereszt megmentése többek szívügye lett: a pátkai önkormányzat, a „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány és a Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület fogott össze a helyreállítás érdekében. A félmillió forintos költséghez sokan járultak hozzá, és a sóskúti kőből készült emlék restaurálását szakavatott kőfaragók végezték el.

Jézus-hegy keresztjének újraszentelése

Fotók: Nagy Dániel

A munkálatok befejeztével szeptember 6-án, szombaton került sor a kereszt újraszentelésére. Az eseményt a „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány szervezte, képviseletében Kovács Gergely Károly koordinálta a programot. A restaurálást végző Sólyom-Pál Rita és Sólyom Attila személyesen is jelen voltak, míg az ünnepélyes újraszentelést Demeter Zoltán diakónus, a Pátkai Római Katolikus Egyházközség világi lelkipásztori munkatársa végezte. A meghívott vendégek között ott volt Princz Adorján Gyula, Pátka képviselője, Nagy Dániel korábbi polgármester, valamint a terület tulajdonosai, Gyenei Lajos és ifjabb Gyenei Lajos. A közösség összefogásának köszönhetően a kőkereszt ismét teljes szépségében magasodik a táj fölé, és remélhetőleg a jövő nemzedékei számára is a hely egyik fontos jelképe marad.

 

