Újjászületett a Jézus-hegy keresztje Pátka határában

Pátka határában ismét magasodik egy kőkereszt, amely a táj és láthatóan a helyi identitás fontos jelképe is. A római kori kőgát fölött, a Jézus-hegyen álló emléket több mint 120 évvel ezelőtt Andreetti Anselm olasz származású kőfaragó mester állíttatta „a hívek dicsőségére”. Azóta is strázsált a táj fölött, amíg 2007-ben egy viharban meg nem rongálódott.

Fotó: Nagy Dániel

Ahogy azt már korábban megírtuk, a kereszt megmentése többek szívügye lett: a pátkai önkormányzat, a „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány és a Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület fogott össze a helyreállítás érdekében. A félmillió forintos költséghez sokan járultak hozzá, és a sóskúti kőből készült emlék restaurálását szakavatott kőfaragók végezték el.