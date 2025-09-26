Új lendület a drogellenes küzdelemben Fejér vármegyében

A kábítószer-ellenes akciók és az újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újabb példája annak, komoly munka zajlik a drogfogyasztás és terjesztés ellen. A magyar kormány üzenete egyértelmű, az Alaptörvény idén áprilisban lett módosítva, és a módosítása világosan kimondja: – Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése. – A jogszabály célja a kábítószerek teljes felszámolása, és a Kormány által meghirdetett zéró tolerancia elvének jogi megerősítése.

A kábítószer-ellenes akciók Székesfehérváron és környékén is folyamatosan zajlanak!

Fotó: Facebook-illusztráció

Kábítószer-ellenes akciók Fejérben is

A Fejér Vármegyei Közgyűlés döntése értelmében a Fórum elnöke Molnár Krisztián, a vármegyei közgyűlés elnöke lett. A tagságban helyet kapnak a rendőrség, az ügyészség, az egészségügyi intézmények, az oktatási és gyermekvédelmi szervezetek, civil szervezetek és egyházi intézmények képviselői. A KEF feladata, hogy összehangolja a drogprobléma kezelésében részt vevő intézmények munkáját a prevenció, a rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés területén, így erősítve a mindennapi kábítószer-ellenes akciók hatékonyságát.

Helyi akciók a mindennapokban

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt hetekben több sikeres razziát hajtott végre, amiről lapunk is beszámolt. Szeptember 15-én Székesfehérváron a Semmelweis Ignác utcában ellenőriztek egy 34 éves helyi férfit, akinél különleges rejtekhelyeken találtak kábítószert. Az intézkedés során a vezetőülés alá rejtett táskában és a férfi alsónadrágjában alufóliába csomagolt, fehér színű, por állagú kábítószergyanús anyagot, valamint digitális mérleget találtak. A házkutatás szintén eredményes volt: kábítószergyanús anyaggal szennyezett eszközöket, több százezer forintot és külföldi valutát foglaltak le.

Forrás: Police.hu

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a tiltott szert értékesítette is, ezért a bíróság elrendelte letartóztatását. Nem ez volt az egyetlen sikeres akció, hiszen nemrég számoltunk be olvasóinknak a sokadik sikeres razziáról, amikor Bicskén és Daruszentmiklóson is lecsapott a rendőrség, szintén kábítószer-kereskedőket állítva elő.