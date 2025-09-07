szeptember 7., vasárnap

Közlekedés

1 órája

Újabb lámpás kereszteződés Fehérváron: már telepítik a berendezéseket!

Címkék#lámpa#Hosszúsétatér#Horvát István utca

Még nem működnek, de már telepítették Székesfehérvár legújabb lámpáskereszteződésének berendezéseit. A szakemberek azt remélik, beüzemelésével javulni fog a forgalmas csomópont áteresztő képessége.

Feol.hu

Már telepítették Székesfehérvár legújabb lámpás kereszteződésének forgalomirányító berendezéseit: a Horvát István utca és a Hosszúsétatér kereszteződésében a lámpák rövidesen működésbe lépnek.

Már telepítették Székesfehérvár legújabb lámpáskereszteződésének berendezéseit.
Már telepítették Székesfehérvár legújabb lámpáskereszteződésének berendezéseit
Fotó: S. Töttő Rita

Ahogy azt már korábban megírtuk, az önkormányzat 150 millió forintos forrásból alakítja át a csomópontot, amelyet az év egyik legfontosabb közlekedési beruházásaként emlegetett Mészáros Attila alpolgármester. A fejlesztés részeként egyedülálló módon 300 méteres buszsáv is létesül, amely pilot projektként szolgál: ha beválik, más városrészekben is alkalmazhatják.

Fotó: S. Töttő Rita

Nagy Zsolt, a fehérvári közlekedési iroda vezetője a lámpák telepítése után a feol.hu-nak kiemelte: a cél a csomópont áteresztőképességének javítása. Mint mondta, a Széchenyi út felől érkezők számára meghosszabbítják a jobbra kanyarodó sávot egészen a Hosszúsétatérig, így elkerülhető lesz a forgalom visszatorlódása. A gyalogosátkelőnél korábban biztonsági okokból középszigetet építettek, ez azonban az utóbbi években a megnövekedett forgalom miatt komoly torlódásokat okozott, ezért most elbontják. A biztonság viszont nem csorbul: a gyalogosok védelmét a hamarosan működő jelzőlámpák garantálják. Az új lámpás kereszteződés beüzemelésével várhatóan jelentősen javul majd a közlekedés folyamatossága Székesfehérvár egyik legforgalmasabb pontján.

 

