Dobóatlétai sikerek

45 perce

Újabb aranyakkal bővítette gyűjteményét Mihálovits Tamás

Címkék#Szenior Országos Bajnokság#Mihálovits Tamás#sport

A gárdonyi világbajnok dobóatléta ismét bebizonyította, hogy nincs legyőzője: a hétvégén rendezett Szenior Országos Bajnokságon is kimagasló teljesítményt nyújtott.

Feol.hu
Újabb aranyakkal bővítette gyűjteményét Mihálovits Tamás

gárdonyi világbajnok dobóatléta ismét bebizonyította, hogy nincs legyőzője

Forrás: Mihálovits Tamás közösségi oldala

Budapesten, az Ikarus Atlétika pályán zajlott a Szenior Országos Bajnokság és a Budapest Szenior Verseny hétvégén, ahol a gárdonyi Mihálovits Tamás újabb diadalokat aratott. A transzplantált sportolók világklasszisa súlylökésben és diszkoszvetésben is megszerezte az országos bajnoki címet.

világbajnok
gárdonyi világbajnok dobóatléta ismét bebizonyította, hogy nincs legyőzője
Forrás: Mihálovits Tamás közösségi oldala

„Ma meglett a Szenior országos bajnoki cím is, mind súlylökésben, mind diszkoszvetésben! Így aztán úgy néz ki, idén nem találtam legyőzőre sem fedett pályán, sem szabadtéren, sem a transzplantáltak sem az egészségesek között, sem súlyban, sem diszkoszban” – írta közösségi oldalán az atléta.

Mihálovits Tamás neve nem ismeretlen a sport világában: a németországi Drezdában rendezett 25. Szervátültetettek Világjátékáról idén két világbajnoki arannyal és világcsúcsokkal tért haza, sőt egy ezüstérmet is begyűjtött gerelyhajításban. A dobóatléta évek óta meghatározó alakja a transzplantált sportolók világversenyeinek, és immár a szenior mezőnyben is rendre a dobogó legfelső fokán végez.

Civilben ügyvédi irodában dolgozik, de ideje és energiája jelentős részét a sportnak szenteli. Gyermekként kosárlabdázott, később amerikai fociban nyert többszörös bajnoki címet, majd az atlétikában találta meg igazi hivatását. Súlylökésben évek óta verhetetlen, diszkoszvetésben pedig szintén az élvonalba tartozik.

 

