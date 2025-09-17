Új vezető került az intézmény élére

Németh Boglárka került Fülén, a Fülemüle Óvoda élére. Az óvodapedagógus 18 éve dolgozik szakmájában, szívügye a fejlesztőpedagógia, azon belül pedig az állatasszisztált gyermekfejlesztés, amelyet kollégáival a közeljövőben Fülén is szeretne bevezeti.

Ebben a fejlesztési módszerben az állat amolyan motivációs szerepet tölt be, segíti, hogy a gyerekek hatékonyabban végezzék el a feladatokat. De emellett bevezetnek olyan választható foglalkozásokat, mint a fit-ball, a néptánc, a futball és a sakk, valamint részt vesznek a a Boldog Óvoda programban, az Állatbarát Óvoda kialakításában is.

„Németh Boglárka Fő célja egy családias, gyermekközpontú, szeretetteljes óvodai közösség megteremtése és fenntartása, a hagyományok megőrzése, továbbfejlesztése és az óvoda hírnevének öregbítése” – írja az önkormányzat az új vezetőről.