Bógó Nikolett lemondása után

1 órája

Új képviselő került a perkátai önkormányzat soraiba

Címkék#önkormányzat#Perkáta#testület

Változás történt a Perkáta önkormányzat képviselő-testületében: Bógó Nikolett szeptember 3-án írásban lemondott mandátumáról. A helyi választási bizottság döntése alapján a megüresedett helyet Szabó Tamás tölti be.

Feol.hu
Fotó: Az önkormányzat

A Helyi Választási Bizottság szeptember 15-i ülésén, a 2024-es önkormányzati választás jogerős eredményei alapján megállapította, hogy a legtöbb szavazatot Bógó Nikolett után Szabó Tamás kapta, összesen 426 voksot. A HVB határozata értelmében így ő töltheti be a megüresedett képviselői mandátumot. A döntés ellen három napon belül lehet fellebbezni a polgármesteri hivatalban. Bógó Nikolett nyilatkozatában megköszönte a település lakóinak a bizalmat, amelyet két cikluson át élvezhetett, valamint sok sikert kívánt a testületnek és Perkáta közösségének a továbbiakban.

 

