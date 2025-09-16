Új képviselő került a perkátai önkormányzat soraiba

A Helyi Választási Bizottság szeptember 15-i ülésén, a 2024-es önkormányzati választás jogerős eredményei alapján megállapította, hogy a legtöbb szavazatot Bógó Nikolett után Szabó Tamás kapta, összesen 426 voksot. A HVB határozata értelmében így ő töltheti be a megüresedett képviselői mandátumot. A döntés ellen három napon belül lehet fellebbezni a polgármesteri hivatalban. Bógó Nikolett nyilatkozatában megköszönte a település lakóinak a bizalmat, amelyet két cikluson át élvezhetett, valamint sok sikert kívánt a testületnek és Perkáta közösségének a továbbiakban.