1 órája
Új képviselő került a perkátai önkormányzat soraiba
Változás történt a Perkáta önkormányzat képviselő-testületében: Bógó Nikolett szeptember 3-án írásban lemondott mandátumáról. A helyi választási bizottság döntése alapján a megüresedett helyet Szabó Tamás tölti be.
Fotó: Az önkormányzat
A Helyi Választási Bizottság szeptember 15-i ülésén, a 2024-es önkormányzati választás jogerős eredményei alapján megállapította, hogy a legtöbb szavazatot Bógó Nikolett után Szabó Tamás kapta, összesen 426 voksot. A HVB határozata értelmében így ő töltheti be a megüresedett képviselői mandátumot. A döntés ellen három napon belül lehet fellebbezni a polgármesteri hivatalban. Bógó Nikolett nyilatkozatában megköszönte a település lakóinak a bizalmat, amelyet két cikluson át élvezhetett, valamint sok sikert kívánt a testületnek és Perkáta közösségének a továbbiakban.