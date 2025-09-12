58 perce
Új járdát kapnak a panelházak lakói – kényelmesebb lesz a közlekedés
Megújul a székesfehérvári József Attila utca páros oldalán álló panelházak ellőti járdaszakasz. A munkálatok hétfőn indulnak, a járdafelújítás befejezésének határideje december 1.
Régóta és sokak által várt fejlesztés valósul meg a József Attila utcában: a 4. és 38. házszámok közötti járdaszakasz új burkolatot kap. Több mint kétezer négyzetméter újul meg mintegy 80 millió forintból, melyet teljes egészében a város költségvetése fedez – mondta el a munkaterület átadóján Molnár Tamás, Székesfehérvár 4. választókörzetének képviselője, hozzáfűzve, hogy a kivitelezéssel székesfehérvári és Fehérvár közeli vállalkozókat bíztak meg.
A munkák várhatóan szeptember 15-én, hétfőn kezdődnek, és december 1-ig be is fejeződnek. A munkálatok idejére kérik a lakók türelmét. A járdafelújítás nem érinti a buszközlekedést, a buszmegállók megközelíthetőek maradnak, csakúgy, mint a parkolók – ez utóbbiak esetében ideiglenesen lehet korlátozás az építési törmelék elszállításakor. A gyalogos közlekedés biztosítva lesz. Molnár Tamás elmondta, hogy a jövőben további járdafelújításokat terveznek, amelyek a költségvetési források függvényében kerülnek megvalósításra.
Járdafelújítás a József Attila utcábanFotók: Fehér Gábor
Járdafelújítások megyeszerte
Fejér megye számos településén kerül sor utak, járdák felújítására a közeljövőben. Bakonycsernye, Balinka és Isztimér konzorciumban több mint 36 millió forint támogatást kapott, ebből Bakonycsernye 22,7 millió forinthoz jutott, míg Balinka és Isztimér egyenként 6.8 millió forint támogatást kapott. Sárszentmihályon parkolóépítésre, csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciójára és járdaszakasz megújítására is sor kerül. További mintegy 215 millió forintból újulnak meg hidak, járdák és utak Dél-Fejér 15 településén a Magyar Falu Program támogatásával.
