Úton zajló munkák!

1 órája

Új aszfaltburkolatot kapna az utcák, a lakók türelmét kérik!

Címkék#Daruszentmiklós#Vörösmarty utcában#Újtelep utcában#aszfaltburkolat

Megkezdődtek az útfelület javítási munkálatok a községben, az érintett lakók türelmét kérik.

Feol.hu
Fotó: Illusztráció! Pexels

Daruszentmiklóson szeptember 19-én megkezdődtek az útfelület kiigazítási munkálatai az Újtelep utcában és a Vörösmarty utcában. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok az aszfaltozás előkészítését szolgálják. Az érintett lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint ne parkoljanak az utcákban, ezzel is segítve a kivitelezők munkáját. A közlekedésben kisebb fennakadások előfordulhatnak, ezért az önkormányzat mindenki türelmét és megértését kéri. Az aszfaltozási munkálatok megkezdéséről a helyieket a későbbiekben ismét tájékoztatják, különös tekintettel a járművek behajtásának és parkolásának rendjére.

 

