Új aszfaltburkolatot kapna az utcák, a lakók türelmét kérik!

Daruszentmiklóson szeptember 19-én megkezdődtek az útfelület kiigazítási munkálatai az Újtelep utcában és a Vörösmarty utcában. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok az aszfaltozás előkészítését szolgálják. Az érintett lakosokat arra kérik, hogy lehetőség szerint ne parkoljanak az utcákban, ezzel is segítve a kivitelezők munkáját. A közlekedésben kisebb fennakadások előfordulhatnak, ezért az önkormányzat mindenki türelmét és megértését kéri. Az aszfaltozási munkálatok megkezdéséről a helyieket a későbbiekben ismét tájékoztatják, különös tekintettel a járművek behajtásának és parkolásának rendjére.