szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bámulatos teljesítmény

1 órája

Éremeső: A váliak taroltak az országos szerelőversenyen! (Galéria)

Címkék#Váli Tűzoltó Egyesület#XIV Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság#Bechtold Tamás#Geiger Zoltán#Vál#katasztrófavédelem

​A XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulóján izgalmakban nem volt hiány. Válon tíz település tűzoltói és új aspiránsok csapatai mérték össze tudásukat, köztük volt három határon túli társaság is, ami tovább emelte a rendezvény rangját.

Feol.hu
Éremeső: A váliak taroltak az országos szerelőversenyen! (Galéria)

A váli csapatok hozták a jó formájukat, érmeket, sőt kupát is elhoztak.

Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

​Az esemény megnyitóján Nemes István főbíró köszöntötte a jelenlévőket, aki meg is nyitotta a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság váli fordulóját, majd Geiger Zoltán, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság főfelügyelője, illetve Bechtold Tamás polgármester, valamint Nagy István, a Váli Tűzoltó Egyesület elnöke méltatta az eseményt és jó versenyzést kívánt a résztvevőknek. Mint elhangzott, a bajnokság nemcsak a versenyről szólt, hanem a tűzoltó közösség összetartásáról és a hagyományok ápolásáról is.

Elképesztő izgalmakat hozott a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság utolsó, mindent eldöntő váli fordulója. Tűzoltók és új aspiránsok versengtek.
Tűzoltók és új aspiránsok versengtek a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokságon.
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

A Váli Önkormányzati Tűzoltóság közölte, az eseményre tíz településről érkeztek csapatok, köztük két-két csapattal képviseltette magát Szilas, Felsőzsolca és Dunaradvány, de jöttek versenyzők Farádról, Bácsbokodról, Martonosról, Zsámbékról, Lajosmizséről és Győrszentivánról is. A házigazda, Vál, összesen hat csapattal állt rajthoz.

Fotókon az elképesztő küzdelem a tűzoltók megmérettetésén

Fotók: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

​A fiatal versenyzők a legkisebbektől a legnagyobbakig, több kategóriában is megmutatták tehetségüket. A küzdelem rendkívül kiélezett volt, a csapatok minden erejükkel azon voltak, hogy a legjobb eredményt érjék el. A helyi szurkolók nagy örömére a váli csapatok kiemelkedően teljesítettek, több érmet is szereztek, köztük a legfényesebben ragyogó aranyérem is az övék lett az Ifjúsági fiú és Modern kategóriában.

A Váli verseny dobogós eredményei:

Ifjúsági lány kategória: 
1. Hamupipőkék - ifi lány
2. SzikraCicák
3. Váli Tűzoltó Egyesület - ifi lány

Ifjúsági fiú kategória:
1. Felsőzsolca ÖTE ifi
2. Győrszentiván PÖTE ifi
3. Váli Tűzoltó Egyesület ifi fiú

Női retro kategória: 
1. Hamupipőkék - ifi lány
2. Váli Kobrák
3. Váli Tűzoltó Egyesület - ifi lány

Férfi retro kategória:
1. Szilas ÖTT
2. Váli Tűzoltó Egyesület
3. Zsarátnok kergetők

Modern kategória: 
1. Szilas ÖTT
2. Váli Tűzoltó Egyesület
3. FüstBikák

A XlV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság összesített dobogós eredményei:

Ifjúsági lány kategória: 
1. Hamupipőkék - ifi lány
2. SzikraCicák

Ifjúsági fiú kategória:
1. Vál ÖTE IFI fiú
2. Felsőzsolca ÖTE IFI

Női retro kategória: 
1. Szikrák
2. Hamupipőkék - ifi lány
3. SzikraCicák

Férfi retro kategória:
1. Zsarátnok kergetők
2. Váli Tűzoltó Egyesület
3. Szilas

Modern kategória: 
1. Váli Tűzoltó Egyesület
2. Szilas 
3. Zsarátnok kergetők
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu