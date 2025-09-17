Éremeső: A váliak taroltak az országos szerelőversenyen! (Galéria)

​Az esemény megnyitóján Nemes István főbíró köszöntötte a jelenlévőket, aki meg is nyitotta a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság váli fordulóját, majd Geiger Zoltán, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság főfelügyelője, illetve Bechtold Tamás polgármester, valamint Nagy István, a Váli Tűzoltó Egyesület elnöke méltatta az eseményt és jó versenyzést kívánt a résztvevőknek. Mint elhangzott, a bajnokság nemcsak a versenyről szólt, hanem a tűzoltó közösség összetartásáról és a hagyományok ápolásáról is.

Tűzoltók és új aspiránsok versengtek a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokságon.

Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság

A Váli Önkormányzati Tűzoltóság közölte, az eseményre tíz településről érkeztek csapatok, köztük két-két csapattal képviseltette magát Szilas, Felsőzsolca és Dunaradvány, de jöttek versenyzők Farádról, Bácsbokodról, Martonosról, Zsámbékról, Lajosmizséről és Győrszentivánról is. A házigazda, Vál, összesen hat csapattal állt rajthoz.