3 órája
Éremeső: A váliak taroltak az országos szerelőversenyen! (Galéria)
A XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulóján izgalmakban nem volt hiány. Válon tíz település tűzoltói és új aspiránsok csapatai mérték össze tudásukat, köztük volt három határon túli társaság is, ami tovább emelte a rendezvény rangját.
A váli csapatok hozták a jó formájukat, érmeket, sőt kupát is elhoztak.
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság
Az esemény megnyitóján Nemes István főbíró köszöntötte a jelenlévőket, aki meg is nyitotta a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság váli fordulóját, majd Geiger Zoltán, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság főfelügyelője, illetve Bechtold Tamás polgármester, valamint Nagy István, a Váli Tűzoltó Egyesület elnöke méltatta az eseményt és jó versenyzést kívánt a résztvevőknek. Mint elhangzott, a bajnokság nemcsak a versenyről szólt, hanem a tűzoltó közösség összetartásáról és a hagyományok ápolásáról is.
A Váli Önkormányzati Tűzoltóság közölte, az eseményre tíz településről érkeztek csapatok, köztük két-két csapattal képviseltette magát Szilas, Felsőzsolca és Dunaradvány, de jöttek versenyzők Farádról, Bácsbokodról, Martonosról, Zsámbékról, Lajosmizséről és Győrszentivánról is. A házigazda, Vál, összesen hat csapattal állt rajthoz.
Fotókon az elképesztő küzdelem a tűzoltók megmérettetésénFotók: Váli Önkormányzati Tűzoltóság
A fiatal versenyzők a legkisebbektől a legnagyobbakig, több kategóriában is megmutatták tehetségüket. A küzdelem rendkívül kiélezett volt, a csapatok minden erejükkel azon voltak, hogy a legjobb eredményt érjék el. A helyi szurkolók nagy örömére a váli csapatok kiemelkedően teljesítettek, több érmet is szereztek, köztük a legfényesebben ragyogó aranyérem is az övék lett az Ifjúsági fiú és Modern kategóriában.
A Váli verseny dobogós eredményei:
Ifjúsági lány kategória:
1. Hamupipőkék - ifi lány
2. SzikraCicák
3. Váli Tűzoltó Egyesület - ifi lány
Ifjúsági fiú kategória:
1. Felsőzsolca ÖTE ifi
2. Győrszentiván PÖTE ifi
3. Váli Tűzoltó Egyesület ifi fiú
Női retro kategória:
1. Hamupipőkék - ifi lány
2. Váli Kobrák
3. Váli Tűzoltó Egyesület - ifi lány
Férfi retro kategória:
1. Szilas ÖTT
2. Váli Tűzoltó Egyesület
3. Zsarátnok kergetők
Modern kategória:
1. Szilas ÖTT
2. Váli Tűzoltó Egyesület
3. FüstBikák
A XlV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság összesített dobogós eredményei:
Ifjúsági lány kategória:
1. Hamupipőkék - ifi lány
2. SzikraCicák
Ifjúsági fiú kategória:
1. Vál ÖTE IFI fiú
2. Felsőzsolca ÖTE IFI
Női retro kategória:
1. Szikrák
2. Hamupipőkék - ifi lány
3. SzikraCicák
Férfi retro kategória:
1. Zsarátnok kergetők
2. Váli Tűzoltó Egyesület
3. Szilas
Modern kategória:
1. Váli Tűzoltó Egyesület
2. Szilas
3. Zsarátnok kergetők