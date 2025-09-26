Búcsúzunk Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredestől

Rendkívül büszke volt a hivatására, amely iránt érzett elkötelezettsége végigkísérte életét. Kiállításokat rendezett, könyveket írt a fehérvári tűzoltó laktanya történetéről, a vármegye tűzoltóiról, a Fejér Vármegyei Tűzoltó Szövetségről és a térség tűzvédeleméről. Hivatásos tűzoltóként szolgált harmincnégy éven át, nyugállományba vonulását követően is aktívan részt vett a tűzoltóság életében.

Elhunyt Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredes

Forrás: FEJÉR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Csiszár István nyugállományú tűzoltó alezredes 1929-ben született Pápócon, családja már a 19. században is elkötelezetten szolgálta a falvak tűzvédelmét, és részt vett az önkéntes tűzoltóság szervezésében. 1950-ben lett hivatásos tűzoltó, előbb készenléti szolgálatot látott el, majd tűzmegelőzési területen dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Tűzoltói hivatását Somogy vármegyében kezdte, tűzmegelőzési előadóként rendszeresen segítette a Somogyi önkéntes és munkahelyi tűzoltók tevékenységét. 1975-től a Fejér megyei tűzoltó-parancsnokságon tűzmegelőzési osztályvezetőként tevékenykedett, 1976-ban parancsnokhelyettes lett. Munkaköréhez tartozott az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai munkájának segítése és támogatása. Feldolgozta Fejér vármegye tűzvédelmének történetét, amely 1978-ban kiadvány formájában megjelent. 1984. augusztus 31-vel, a felső korhatár elérésével vonult nyugállományba. Ezt követően is rendszeresen segítette az önkéntes és vállalati tűzoltók versenyeinek szervezését, az önkéntesek oktatását, képzését, nemzetközi kapcsolataik építését. 1999. december végére több mint egy éves kutató munka eredményeként elkészítette a Fejér Vármegyei Tűzoltó Szövetség történetének kéziratát, amely 2000-ben megjelent. Csiszár Istvánnak köszönhető, hogy levéltári kutatásai révén napjainkban átfogó ismeretünk van Fejér vármegye önkéntes és hivatásos tűzoltóságainak, tűzoltó egyesületeinek megalakulási idejéről, korábbi tevékenységeiről.

Több alkalommal részesült országos tűzoltóparancsnoki kitüntetésben, 2009-ben belügyminiszteri Dísztőr emléktárgyat vehetett át. Életútját, hivatása iránti elkötelezettségét a Fejér Vármegyei Tűzoltó Szövetség és Fejér vármegye önkormányzata is elismerte.