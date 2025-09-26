1 órája
Tulipános 50 év: fél évszázadot ünnepelt az óvoda (képgalériával)
Fél évszázada fogadja a gyerekeket Székesfehérváron a Tulipános óvoda, amely az év legszínesebb őszi programján, a Mihály-napi vásáron ünnepelte születésnapját. A péntek reggel ezúttal kicsiknek, felnőtteknek egyaránt különleges volt.
Stilizált kék-fehér tűzzománc tulipánok díszítik a fél évszázados Tulipán Óvoda épületét Székesfehérváron – melyek az Ybl Miklós-díjas építész, Erdélyi Zoltán és a Kossuth-díjas képzőművész, Lantos Ferenc munkáját dicsérik. Az intézményben nagy, zenés-táncos, énekekkel tűzdelt ünnepségen emlékeztek meg az elmúlt ötven évről szeptember 26-án, pénteken. Tulipán mézeskalácsok, gyurmagyertyák, dekorált mécsesek, játékos zenei foglalkozások és természetesen polgármesteri köszöntő tette emlékezetessé a napot.
Az ősz egyik legszínesebb eseményével, a Mihály-napi vásárral ünnepelte ugyanis fennállásának 50. évfordulóját a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája. Az intézmény udvarán gyermekek, szülők, korábbi és jelenlegi óvodapedagógusok együtt idézték fel az elmúlt évtizedeket.
Törökné Sárik Ildikó tagintézmény-igazgató elmondta: a vásárt megelőző hetekben a kicsik kézműves foglalkozásokon ismerkedtek meg a fazekasság, a mézeskalács-készítés, a kékfestés, a szövés-fonás és a pék mesterség alapjaival.
Ötven éves a székesfehérvári Tulipános ÓvodaFotók: Fehér Gábor
Ötvenéves lett a Tulipános óvoda
Az intézmény vezetője, Zelenák Adrienne köszöntőjében a hagyományok jelentőségét emelte ki: nagy büszkeség számukra, hogy a fél évszázada alapított óvoda munkáját folytathatják.
– Óvodánk fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük. Az óvoda a gyerekekről szól, azért dolgozunk, hogy ők családias, szeretetteljes légkörben jól érezzék magukat – mondta, hozzátéve: céljuk, hogy a gyerekek magabiztosan és lelkesedéssel lépjenek tovább az iskolába.
Cser-Palkovics András polgármester is köszöntötte az óvoda jelenlegi és egykori dolgozóit, valamint a szülőket. Beszédében arra biztatta őket, hogy élvezzék ki a kisgyermekes éveket.
– Az óvoda életében is gyorsan elrohant ez az öt évtized. Rengeteg kisgyermek járt ide, rengeteg óvodapedagógus dolgozott itt, akiknek, a jelenleg itt dolgozókkal együtt, szeretném megköszönni a munkájukat. Azt kívánom, hogy ezekből a pici gyerekekből legyenek boldog felnőttek.
Az ünnepség zárásaként a polgármester emléklapot adott át az óvodának, majd jöhetett a vásár és a tánc – a jubileumi Mihály-nap leginkább várt pillanata.