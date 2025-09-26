Tulipános 50 év: fél évszázadot ünnepelt az óvoda (képgalériával)

Stilizált kék-fehér tűzzománc tulipánok díszítik a fél évszázados Tulipán Óvoda épületét Székesfehérváron – melyek az Ybl Miklós-díjas építész, Erdélyi Zoltán és a Kossuth-díjas képzőművész, Lantos Ferenc munkáját dicsérik. Az intézményben nagy, zenés-táncos, énekekkel tűzdelt ünnepségen emlékeztek meg az elmúlt ötven évről szeptember 26-án, pénteken. Tulipán mézeskalácsok, gyurmagyertyák, dekorált mécsesek, játékos zenei foglalkozások és természetesen polgármesteri köszöntő tette emlékezetessé a napot.

Tánc és jókedv a Tulipános óvodában

Fotó: Fehér Gábor

Az ősz egyik legszínesebb eseményével, a Mihály-napi vásárral ünnepelte ugyanis fennállásának 50. évfordulóját a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája. Az intézmény udvarán gyermekek, szülők, korábbi és jelenlegi óvodapedagógusok együtt idézték fel az elmúlt évtizedeket.

Törökné Sárik Ildikó tagintézmény-igazgató elmondta: a vásárt megelőző hetekben a kicsik kézműves foglalkozásokon ismerkedtek meg a fazekasság, a mézeskalács-készítés, a kékfestés, a szövés-fonás és a pék mesterség alapjaival.