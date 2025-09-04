Olvasónk jelezte: trágyakupacok bűze nehezíti az életet Székesfehérváron

Hívás érkezett szerkesztőségünkhöz, melyben egy olvasónk azt sérelmezi, hogy éktelen bűz zavarja szeptember 3. óta a Béla úton élőket. Azon a napon trágyakupacok jelentek meg a temetői oldalon.

A trágyakupac bűze erőteljesebb volt az eddig megszokottnál, a miértre keresték a választ

Fotó: Budimir Jevtic / Forrás: Shutterstock

Mi lehet a bűz oka?

– A Béla útnál több tonna mennyiségű trágyát helyeztek el szerdán a földműveléshez, lakott területen. Ez azonban sokkal erősebb szaggal jár, a korábbi évektől eltérően. Szeretnénk tudni, mi lehet az oka az erős bűznek – fogalmazott az olvasó.

A trágyakupacok humusszal keverednek

Az eset kapcsán felkerestük Székesfehérvár városgondnokságát.

– Azt nem tudom, hogy a Béla úthoz közeli mezőgazdasági területekre szállítottak-e trágyát, hiszen azt nem kötelesek bejelenteni hozzánk a gazdálkodók, ugyanakkor hozzánk is szállítottak be trágyát, ugyanis az őszi parképítésekhez mindig előre bekevert földet szállítunk ki. Ezt a keverést a Béla úti temető mögötti területen végezzük, a telephelyünkön. A munkatársaink folyamatosan végzik a fekete humusz és a trágya keverését, amire most különösen nagy szükség van, mert több parképítésünk is lesz ősszel. Azt tudjuk ígérni, és erre kértem a kollégákat is, hogy gyorsan keverjük össze az összetevőket, mert ha ez a munkafolyamat elkészül, megszűnik a szaghatás – mondta el kérdésünkre Bozai István, a városgondnokság vezetője.

Később újra felvettük a kapcsolatot olvasónkkal, és kiderült, hogy a városgondnokság valóban nagy erőket vetett be a munka kapcsán, ugyanis már egy nap alatt is sokat javult a levegő a Béla úton.