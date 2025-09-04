szeptember 4., csütörtök

Kellemetlen szaghatás

1 órája

Olvasónk jelezte: trágyakupacok bűze nehezíti az életet Székesfehérváron

Címkék#munkafolyamat#trágyakupac#városgondnokság

Egy olvasónk jelezte felénk, hogy Székesfehérváron, a Béla útnál több tonna mennyiségű trágyát helyeztek el szeptember 3-án, a lakott területen. A trágyakupacok környékén érezhető bűz miatt sok lakos elégedetlenkedett, ezért az eset kapcsán felkerestük Székesfehérvár Városgondnokságát.

Palocsai Jenő

Hívás érkezett szerkesztőségünkhöz, melyben egy olvasónk azt sérelmezi, hogy éktelen bűz zavarja szeptember 3. óta a Béla úton élőket. Azon a napon trágyakupacok jelentek meg a temetői oldalon.

A trágyakupac bűze erőteljesebb volt az eddig megszokottnál, a miértre keresték a választ
Fotó: Budimir Jevtic / Forrás: Shutterstock

Mi lehet a bűz oka?

– A Béla útnál több tonna mennyiségű trágyát helyeztek el szerdán a földműveléshez, lakott területen. Ez azonban sokkal erősebb szaggal jár, a korábbi évektől eltérően. Szeretnénk tudni, mi lehet az oka az erős bűznek – fogalmazott az olvasó.

A trágyakupacok humusszal keverednek

Az eset kapcsán felkerestük Székesfehérvár városgondnokságát.

– Azt nem tudom, hogy a Béla úthoz közeli mezőgazdasági területekre szállítottak-e trágyát, hiszen azt nem kötelesek bejelenteni hozzánk a gazdálkodók, ugyanakkor hozzánk is szállítottak be trágyát, ugyanis az őszi parképítésekhez mindig előre bekevert földet szállítunk ki. Ezt a keverést a Béla úti temető mögötti területen végezzük, a telephelyünkön. A munkatársaink folyamatosan végzik a fekete humusz és a trágya keverését, amire most különösen nagy szükség van, mert több parképítésünk is lesz ősszel. Azt tudjuk ígérni, és erre kértem a kollégákat is, hogy gyorsan keverjük össze az összetevőket, mert ha ez a munkafolyamat elkészül, megszűnik a szaghatás – mondta el kérdésünkre Bozai István, a városgondnokság vezetője.

Később újra felvettük a kapcsolatot olvasónkkal, és kiderült, hogy a városgondnokság valóban nagy erőket vetett be a munka kapcsán, ugyanis már egy nap alatt is sokat javult a levegő a Béla úton.

 

