1 órája

Tovább fokozódik a nyárias idő

A délelőtt tiszta és csendes volt. Az időjárás ma délután is felhőtlen, nyárias hangulatot hoz.

A délutáni időjárás nem tartogat különösebb meglepetéseket. Az égen alig látni felhőt, a nap ereje pedig estig kitart. A hőmérséklet 25 és 30 °C között alakul. A délies szél csak időnként élénkül meg, így továbbra sem zavarja meg semmi a ragyogó napsütést és a nyugodt, nyárias időt.

Számottevő fronthatás ma nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek megkönnyebbülést tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi kockázat nem várható, az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy teljesen megszűnik.

A holnapi időjárás tovább fokozza a nyárias hangulatot
Fotó: Ábrahám Alexandra

A holnapi időjárás tovább fokozza a nyárias hangulatot

Ragyogó napsütés és száraz idő valószínű. A köpönyeg előrejelzései szerint a déli, délkeleti szél megélénkülhet, azonban tovább melegszik az idő, 30 fok körüli hőségre számíthatunk.

 

