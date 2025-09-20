Tovább fokozódik a nyárias idő

A délutáni időjárás nem tartogat különösebb meglepetéseket. Az égen alig látni felhőt, a nap ereje pedig estig kitart. A hőmérséklet 25 és 30 °C között alakul. A délies szél csak időnként élénkül meg, így továbbra sem zavarja meg semmi a ragyogó napsütést és a nyugodt, nyárias időt.

Számottevő fronthatás ma nem terheli a szervezetet, így a frontérzékenyek megkönnyebbülést tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi kockázat nem várható, az időjárás okozta tünetek többsége enyhül vagy teljesen megszűnik.

A holnapi időjárás tovább fokozza a nyárias hangulatot

Fotó: Ábrahám Alexandra

A holnapi időjárás tovább fokozza a nyárias hangulatot

Ragyogó napsütés és száraz idő valószínű. A köpönyeg előrejelzései szerint a déli, délkeleti szél megélénkülhet, azonban tovább melegszik az idő, 30 fok körüli hőségre számíthatunk.