2 órája
A toplistás bűnöző és a robbanás szerű hangok után szemtanúkat vadász egész Fejér
A feol.hu-n minden héten akadnak olyan hírek, amelyek különösen felkeltik olvasóink figyelmét. Ezúttal sem volt ez másképp, mutatjuk az öt legérdekesebb témánkat.
Fehérvár szülöttjétől retteg az ország, egész Európa keresi a toplistás bűnözőt
Fejér vármegye most ismét a figyelem középpontjába került, de ezúttal körözés miatt. A képen látható Székesfehérvár szülöttje a toplistás bűnözők közé került - kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt - bárhol lehet!
Robbanásszerű hangot észleltek a lakók Fehérváron – utánajártunk
Szerda este a közösségi médiában gyorsan elterjedt a hír, hogy Székesfehérváron, az Ősz utca környékén robbanásszerű hangot hallottak a lakók.
A Videoton sorsa eldőlt: új tulajdonos a láthatáron
Újabb előrelépés! Székesfehérváron rendkívüli közgyűlést tartottak, amelyen zárt ajtók mögött fontos döntés született a Videoton FC Fehérvár értékesítéséről. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a klub új tulajdonosának felkutatása, ami a város korábbi ígéretének felel meg. A városvezetés célja, hogy olyan befektetőt találjanak, aki hosszú távon is képes biztosítani a együttes jövőjét.
Féláron pizzázhatunk Székesfehérváron! – Mutatjuk, melyik éttermekben
Három éve indult útjára a kezdeményezés, mára pedig hagyománnyá vált a Nápolyi Pizzériák Éjszakája. Idén két székesfehérvári étterem is csatlakozott az akcióhoz, aminek köszönhetően több pizza is féláron lesz a kínálatban.
Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat az elhunyt enyingi mentőtiszt családja
Mély gyászba borult a Fejér vármegyei család, miután a Soponya és Kisláng közötti összekötő úton történt tragikus balesetben életét vesztette szerettük, Szigeti Barbara Júlia, valamint férje. A fiatal mentősnőt egy egész ország gyászolta. Barbara húga most a FEOL-hoz fordult: elmondta, a család abban reménykedik, hogy a nyilvánosság segítségével végre fény derülhet a baleset körülményeire, amelyekről a hatóságoktól eddig semmilyen információt nem kaptak.
