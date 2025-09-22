A toplistás bűnöző és a robbanás szerű hangok után szemtanúkat vadász egész Fejér

Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat az elhunyt enyingi mentőtiszt családja

Mély gyászba borult a Fejér vármegyei család, miután a Soponya és Kisláng közötti összekötő úton történt tragikus balesetben életét vesztette szerettük, Szigeti Barbara Júlia, valamint férje. A fiatal mentősnőt egy egész ország gyászolta. Barbara húga most a FEOL-hoz fordult: elmondta, a család abban reménykedik, hogy a nyilvánosság segítségével végre fény derülhet a baleset körülményeire, amelyekről a hatóságoktól eddig semmilyen információt nem kaptak.