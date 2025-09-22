szeptember 22., hétfő

Móric névnap

18°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem akármilyen hét volt ez

1 órája

A toplistás bűnöző és a robbanás szerű hangok után szemtanúkat vadász egész Fejér

Címkék#toplistás#segítség#szemtanú

A feol.hu-n minden héten akadnak olyan hírek, amelyek különösen felkeltik olvasóink figyelmét. Ezúttal sem volt ez másképp, mutatjuk az öt legérdekesebb témánkat.

Feol.hu

Fehérvár szülöttjétől retteg az ország, egész Európa keresi a toplistás bűnözőt

​Fejér vármegye most ismét a figyelem középpontjába került, de ezúttal körözés miatt. ​A képen látható Székesfehérvár szülöttje a toplistás bűnözők közé került - kábítószer-kereskedelem súlyos bűntette miatt - bárhol lehet!  

topistás bűnöző
Mutatjuk Balló Bendegúz Zoltánt, a székesfehérvári, 32 éves férfit, aki a toplistás bűnözők közé került! Veszélyes, bárhol lehet! 
Fotó: police.hu

Robbanásszerű hangot észleltek a lakók Fehérváron – utánajártunk

Szerda este a közösségi médiában gyorsan elterjedt a hír, hogy Székesfehérváron, az Ősz utca környékén robbanásszerű hangot hallottak a lakók. 

A Videoton sorsa eldőlt: új tulajdonos a láthatáron 

Újabb előrelépés! ​Székesfehérváron rendkívüli közgyűlést tartottak, amelyen zárt ajtók mögött fontos döntés született a Videoton FC Fehérvár értékesítéséről. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a klub új tulajdonosának felkutatása, ami a város korábbi ígéretének felel meg. A városvezetés célja, hogy olyan befektetőt találjanak, aki hosszú távon is képes biztosítani a együttes jövőjét.

Féláron pizzázhatunk Székesfehérváron! – Mutatjuk, melyik éttermekben

Három éve indult útjára a kezdeményezés, mára pedig hagyománnyá vált a Nápolyi Pizzériák Éjszakája. Idén két székesfehérvári étterem is csatlakozott az akcióhoz, aminek köszönhetően több pizza is féláron lesz a kínálatban.

Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat az elhunyt enyingi mentőtiszt családja

Mély gyászba borult a Fejér vármegyei család, miután a Soponya és Kisláng közötti összekötő úton történt tragikus balesetben életét vesztette szerettük, Szigeti Barbara Júlia, valamint férje. A fiatal mentősnőt egy egész ország gyászolta. Barbara húga most a FEOL-hoz fordult: elmondta, a család abban reménykedik, hogy a nyilvánosság segítségével végre fény derülhet a baleset körülményeire, amelyekről a hatóságoktól eddig semmilyen információt nem kaptak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu