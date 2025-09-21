szeptember 21., vasárnap

Tömegek a rácalmási Tökfesztiválon, az Irie Maffia után Dzsúdló vitte el az estét! (Videó)

A Jankovich–kúria főterén zajló eseményen, ahol már az Irie Maffia koncertje is hatalmas sikert aratott, de a fiatalok többsége egyértelműen az est fő fellépőjére, Dzsúdlóra várt. Szombaton a rácalmási Tökfesztivál újabb felejthetetlen napot írt be a város történetébe.

Bokányi Zsolt
Tömegek a rácalmási Tökfesztiválon, az Irie Maffia után Dzsúdló vitte el az estét! (Videó)

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rácalmási Tökfesztivál szombati napja minden várakozást felülmúlt. A Jankovich–kúria patinás épülete és a váos ünnepi pompája különleges keretet adott a rendezvénynek. A belépőket ötletes tökfaragások, díszített házak és a Duna-part felől érkező tömegek látványa fogadta.

Tökfesztivál
Tökfesztivál, hatalmas tömegeket vonz a rendezvény! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A hangulatot az Irie Maffia alapozta meg: lendületes koncertjük alatt zsúfolásig megtelt a kúria udvara, és a közönség együtt énekelt, táncolt a zenekarral. Már ekkor érezni lehetett, hogy különleges este van készülőben. Az igazi tömeghisztéria azonban Dzsúdló színpadra lépésekor kezdődött. A fiatalok körülbelül 80 százaléka kifejezetten rá volt kíváncsi, és amikor felcsendültek az első dalok, a fesztivál főtere valósággal felrobbant.

A művelődési ház igazgatónője elmondta: a csodálatos időjárás és a közösségi élmény varázslatos hangulatot teremtett. A rendezvény hangulatát tovább erősítette a vásári forgatag: kézművesek, keramikusok, szövők és textilművesek kínálták portékáikat, miközben a látogatók étel- és italkülönlegességekből válogathattak. A szombati nap sikere után a fesztivál vasárnap is folytatódik, ahol a délelőtti programok után az est fénypontjaként a TNT és a NOX idézi meg a ’90-es évek hangulatát.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Tökfesztivál, maga az élmény! 

A rácalmási Tökfesztivál idei szombatja így méltán nevezhető a közösség egyik legemlékezetesebb pillanatának: az Irie Maffia lendületes fellépése és Dzsúdló fergeteges koncertje életre szóló élményt adott mindenkinek.

 

