XXI. Rácalmási Tökfesztivál
2 órája
Remek programokkal és hangulatban telt a Tökfesztivál első napja
Huszonegyedik alkalommal került megrendezésre a rácalmásiak méltán híres programsorozata. A XXI. Rácalmási Tökfesztivál első napjára rengetegen látogattak ki.
Szűnni nem akaró telt házzal zajlott a XXI. Rácalmási Tökfesztivál első napi programkavalkádja. – olvasható a duol.hu oldalán.
Mind a színpadon, mind a Jankovich-kúriában és udvarában színes programokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Láthattak az érdeklődők tűzzsonglőröket, a Violin Művészeti Iskola tánccsoportjait, valamint a Punnany Massif is színpadra lépett.
