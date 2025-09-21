szeptember 21., vasárnap

XXI. Rácalmási Tökfesztivál

2 órája

Remek programokkal és hangulatban telt a Tökfesztivál első napja

Címkék#tánccsoport#Violin Művészeti Iskola#közönség

Huszonegyedik alkalommal került megrendezésre a rácalmásiak méltán híres programsorozata. A XXI. Rácalmási Tökfesztivál első napjára rengetegen látogattak ki.

Feol.hu

Szűnni nem akaró telt házzal zajlott a XXI. Rácalmási Tökfesztivál első napi programkavalkádja. – olvasható a duol.hu oldalán.

tökfesztivál
Látványos programok várták a közönséget péntek délután és este is a Tökfesztiválon.
Forrás: duol.hu

Mind a színpadon, mind a Jankovich-kúriában és udvarában színes programokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Láthattak az érdeklődők tűzzsonglőröket, a Violin Művészeti Iskola tánccsoportjait, valamint a Punnany Massif is színpadra lépett.

Részletes élménybeszámolóért, fotókért és videóért kattints ide!

