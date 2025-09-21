Remek programokkal és hangulatban telt a Tökfesztivál első napja

Szűnni nem akaró telt házzal zajlott a XXI. Rácalmási Tökfesztivál első napi programkavalkádja. – olvasható a duol.hu oldalán.

Látványos programok várták a közönséget péntek délután és este is a Tökfesztiválon.

Forrás: duol.hu

Mind a színpadon, mind a Jankovich-kúriában és udvarában színes programokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Láthattak az érdeklődők tűzzsonglőröket, a Violin Művészeti Iskola tánccsoportjait, valamint a Punnany Massif is színpadra lépett.

