1 órája
Többmilliárdos támogató döntés született Fejérben
Nyolc települést érintenek Fejér vármegyében azok a pályázatok, melyekről hétfő délelőtt hozott támogató döntést a Fejér Vármegyei Közgyűlés. Mintegy kétmilliárd forintról van szó.
Forrás: Feol archív
Fotó: Fehér Gábor
Nyolc települési önkormányzat 9 TOP Plusz támogatási kérelméről mintegy két milliárd forint összegben hozott támogató döntést a Fejér Vármegyei Közgyűlés hétfő délelőtt – számolt be a hírről közösségi oldalán Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke. „Továbbra is fő célunk, hogy a támogató döntések minél előbb kihirdetésre kerüljenek, hogy a lakosság életkörülményeit javító települési fejlesztések minél előbb megvalósulhassanak” – írta Molnár Krisztián a bejegyzés végén. A támogatási kérelmek részleteiről és az érintett településekről később adnak felvilágosítást.
