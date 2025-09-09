Többmilliárdos támogató döntés született Fejérben

Nyolc települési önkormányzat 9 TOP Plusz támogatási kérelméről mintegy két milliárd forint összegben hozott támogató döntést a Fejér Vármegyei Közgyűlés hétfő délelőtt – számolt be a hírről közösségi oldalán Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke. „Továbbra is fő célunk, hogy a támogató döntések minél előbb kihirdetésre kerüljenek, hogy a lakosság életkörülményeit javító települési fejlesztések minél előbb megvalósulhassanak” – írta Molnár Krisztián a bejegyzés végén. A támogatási kérelmek részleteiről és az érintett településekről később adnak felvilágosítást.