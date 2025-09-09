szeptember 9., kedd

Többmilliárdos támogató döntés született Fejérben

Címkék#Fejér Vármegyei Közgyűlés#TOP Plusz#településfejlesztés#pályázat#összeg#kérelem

Nyolc települést érintenek Fejér vármegyében azok a pályázatok, melyekről hétfő délelőtt hozott támogató döntést a Fejér Vármegyei Közgyűlés. Mintegy kétmilliárd forintról van szó.

Nyolc települési önkormányzat 9 TOP Plusz támogatási kérelméről mintegy két milliárd forint összegben hozott támogató döntést a Fejér Vármegyei Közgyűlés hétfő délelőtt – számolt be a hírről közösségi oldalán Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke. „Továbbra is fő célunk, hogy a támogató döntések minél előbb kihirdetésre kerüljenek, hogy a lakosság életkörülményeit javító települési fejlesztések minél előbb megvalósulhassanak” – írta Molnár Krisztián a bejegyzés végén. A támogatási kérelmek részleteiről és az érintett településekről később adnak felvilágosítást.

 

