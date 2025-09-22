szeptember 22., hétfő

Jelentős fejlesztések indulnak

47 perce

Több mint 65 millió forint támogatás érkezik településre

Két sikeres pályázat eredményeként összesen több mint 65 millió forint támogatás érkezik Perkátára. A forrásokat közbiztonsági beruházásokra és útfelújításokra fordítják.

Feol.hu

A Versenyképes Járások Programban a település 25 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A tervek szerint négy új buszmegálló létesül, valamint egy korszerű kamerarendszer kiépítése valósul meg, amely jelentősen javítja majd a közlekedésbiztonságot és a település közbiztonságát.

Komoly összeget nyert az önkormányzat, indulnak a beruházások! Forrás: Az önkormányzat

Ezen felül a település a Magyarfalu Program keretében további 40.786.050 forint támogatást nyert el. Ebből a Szent István utca és a Liszt Ferenc utca teljes felújítása történik meg, amely hozzájárul az utak biztonságosabbá és komfortosabbá tételéhez, valamint a település rendezettebb arculatához. A két beruházás összesen több mint 65 millió forintnyi forrást jelent, amely újabb jelentős lépés a település fejlődésében. A támogatások eredményeként a helyiek mindennapjai biztonságosabbá és kényelmesebbé válnak, miközben az infrastruktúra is modernizálódik.

 

