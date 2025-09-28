Rejtély a folyó mélyén: Titanic a Duna magyar szakaszán

A különleges felfedezésre a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége által közzétett videó hívta fel a figyelmet. A felvételen a kulcsi mélyvízi pontot mutatták be, ahol több mint 13 méteres mélységet mértek. Ez a szakasz nemcsak a Duna egyik legmélyebb pontja, hanem télen a halak védett élőhelye is − számolt be róla a duol.hu.

A kulcsi Titanic nyomában.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Titanic a Dunában: hajóroncs a rácalmási szigetvilágban

A valódi szenzáció azonban nem a vízmélység, hanem egy hatalmas vas monstrum, amelyet a helyiek már „rácalmási Titanic”-ként emlegetnek. A hajóroncsról senki sem tudja pontosan, mikor és hogyan került a Dunába. Egy biztos: régóta ott áll, és különös látványt nyújt a folyó sodrában.

A környék már eddig is legendás horgászhelyeiről és a régi kulcsi keszonokról volt ismert, most pedig egy újabb titok csábítja a természetjárókat. A rejtélyes roncs története egyelőre megfejtetlen marad, de misztikus jelenléte újabb színt adott a Duna partjának világához.

Videó a duol.hu cikkében, ide kattintva tekinthető meg.