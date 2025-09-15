1 órája
Negyedik alkalommal is sikeres volt a tisztviselői nap a Sárbogárdi járásban
Negyedik alkalommal rendezték meg! Tisztviselői nap a Sárbogárdi járásban, ahol 12 településről több mint száz résztvevő gyűlt össze, hogy közösséget építsen és megmérettesse magát különféle feladatokban.
Forrás: Varga Gábor közösségi oldala
A tisztviselői nap idén is nagy érdeklődést váltott ki a Sárbogárdi járásban: összesen 12 településről 110 fő érkezett a rendezvényre. A szervezők változatos kihívásokkal készültek, amelyeket csapatban, az időeredmény figyelembevételével kellett teljesíteni. A vegyes csapatok sorsolása lehetőséget adott arra, hogy új ismeretségek és barátságok szülessenek, erősítve a járás közösségi életét.
Tisztviselői nap, sikeres rendezvény!
A programot követően a résztvevőket finom ebéddel vendégelte meg a házigazda, Sáregres Község Önkormányzata, valamint segítői és támogatói. A rendezvény sikeréhez jelentősen hozzájárultak a Sárbogárdi Járási Hivatal munkatársai és az ötletgazda, Simon János hivatalvezető. A helyszín biztosításáért és a közreműködésért külön köszönet illeti a Gulyás családot.
A rendezvény hangulatáról és közösségépítő erejéről Varga Gábor országgyűlési képviselő így fogalmazott:
Az ilyen alkalmak mutatják meg igazán, mennyire értékes közösségek élnek a járás településein. A tisztviselői nap nemcsak a munkatársak összetartását erősíti, hanem példát is ad arra, hogy együttműködéssel, jókedvvel és összefogással bármilyen közösség építhető.