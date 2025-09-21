Tíz nap maradt a Tisza Pártnak a bizonyításra

Mráz Ágoston Sámuel értékelése szerint a Tisza Pártnak mindössze tíz napja maradt arra, hogy bemutassa 318 jelöltjét.

Forrás: HírTV

A Tisza Párt jelöltbemutatási kényszerében van

Ez minden politikai szervezet számára kulcsfontosságú pillanat, hiszen egyszerre teszteli a szervezeti felkészültséget és a politikai erőt. Ha nem sikerül időben teljesíteniük, az súlyos kérdéseket vet fel a mozgalom jövőjével kapcsolatban.

Az elmúlt hét közéleti vitáit a kormánypártok határozták meg. A társadalom figyelmének középpontjában a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és a 3 százalékos Otthon Start program állt. A politika iránt elkötelezettek emellett a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör nagygyűléséről értesülhettek.

Brüsszel és Magyar Péter energiapolitikai kockázatai hazánkra nézve

Mráz arra is rámutatott: október 1-jén új kormányzati intézkedés lép életbe, a háromgyermekes anyák adómentessége, amely várhatóan nagy népszerűséget hoz. A Tisza Párt helyzetét viszont nehezíti, hogy Magyar Péter korábban elutasította az orosz energia felhasználását. Ez egybevág Ursula von der Leyen 2027-től tervezett tilalmával, ami az elemző szerint Magyarország számára komoly kockázatot jelenthet, és alátámaszthatja a kormánypárti kritikákat.

