szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

23°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szorít az idő

1 órája

Tíz nap maradt a Tisza Pártnak a bizonyításra

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#Magyar Péter

A jelöltbemutatás Magyar Péter mozgalmának legnagyobb próbája.A Nézőpont Intézet igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt előtt álló tíz nap döntő lehet.

Feol.hu

Mráz Ágoston Sámuel értékelése szerint a Tisza Pártnak mindössze tíz napja maradt arra, hogy bemutassa 318 jelöltjét. 

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Pártnak október elejéig 318 jelöltet kell bemutatnia. Ez a szervezettség legnagyobb próbája lesz.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Pártnak október elejéig 318 jelöltet kell bemutatnia. Ez a szervezettség legnagyobb próbája lesz.
Forrás: HírTV

A Tisza Párt jelöltbemutatási kényszerében van

Ez minden politikai szervezet számára kulcsfontosságú pillanat, hiszen egyszerre teszteli a szervezeti felkészültséget és a politikai erőt. Ha nem sikerül időben teljesíteniük, az súlyos kérdéseket vet fel a mozgalom jövőjével kapcsolatban.

Az elmúlt hét közéleti vitáit a kormánypártok határozták meg. A társadalom figyelmének középpontjában a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és a 3 százalékos Otthon Start program állt. A politika iránt elkötelezettek emellett a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör nagygyűléséről értesülhettek.

Brüsszel és Magyar Péter energiapolitikai kockázatai hazánkra nézve

Mráz arra is rámutatott: október 1-jén új kormányzati intézkedés lép életbe, a háromgyermekes anyák adómentessége, amely várhatóan nagy népszerűséget hoz. A Tisza Párt helyzetét viszont nehezíti, hogy Magyar Péter korábban elutasította az orosz energia felhasználását. Ez egybevág Ursula von der Leyen 2027-től tervezett tilalmával, ami az elemző szerint Magyarország számára komoly kockázatot jelenthet, és alátámaszthatja a kormánypárti kritikákat.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu