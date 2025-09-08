2 órája
„Döbbenetes, ez a Tisza Párt őszödi beszéde"
Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke mély megdöbbenésének adott hangot a Tisza Párt alelnökének Etyeken elhangzott szavai kapcsán, melyeket nyilvánosságra hozott felvételek támasztanak alá. Az elnök szavai szerint, a helyzet az "őszödi beszédet" idézte fel Tisza Párt köntösbe bújtatva.
A napvilágra került tervezet szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén olyan adóemelést hajtana végre, amely közvetlenül a munkából élő családokat sújtaná. Molnár Krisztián közgyűlési elnök hangsúlyozta, hogy a Fejér vármegyei családok többsége rosszabbul járna ezen intézkedések miatt, esetenként több tízezer, sőt akár százezer forinttal is. A másik, legalább ennyire aggasztó szempontként a választók szándékos becsapását említette:
Immáron bizonyossá vált, hogy a választók becsapásával, valós terveik eltitkolásával, hazudozással akarnak választást nyerni, éppen úgy, mint két évtizede Gyurcsány Ferenc. Olyan ez számomra, mintha az őszödi beszédet hallottam volna. Magánemberként, de a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökeként sem kérek a hazugságra épülő politikából és a Fejér vármegyei családok megnyomorításából
– fogalmazott a Feol-nak az elnök.
Korábban több képviselő is nyilatkozott a Tisza-adóról
Varga Gábor, Vargha Tamás, Tessely Zoltán és Mészáros Lajos országgyűlési képviselők is kifejtették véleményüket a Tisza Párt adótervével kapcsolatban. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a tervezet bevezetése óriási terhet jelentene a családoknak.