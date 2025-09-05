szeptember 5., péntek

Vélemény

Törő Gábor szerint a Tisza Párt titokban tervezgette a „Tisza-adót”, de lebuktak

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#Törő Gábor#Székesfehérvár#Magyar Péter#szja

A közelmúltban kiszivárgott Tisza-adó nagy port kavart. Dél-Fejérben és Székesfehérváron is többen például kiakadtak az utca emberei közül a brutális adóemelés tervezet miatt. Törő Gábor országgyűlési képviselő a FEOL megkeresésére elmondta, véleménye szerint a Tisza Párt szándékosan titkolta ezt a tervet, de az etyeki Tisza-fórumon elhangzott felvételek és bizonyítékok végérvényesen leleplezték a szándékot.

Feol.hu

​Képviselőtársai után Törő Gábor is nyíltan beszélt arról, hogy „lebukott a Tisza Párt, jönne a Tisza-adó, amit sunyin titokban tervezgetnek!" A képviselő szerint a párt azért akarta elhallgatni a tervet, mert tisztában voltak vele, hogy a kampányban elmondva mennyit veszíthetnek vele és ők is belebukhatnának.

A közelmúltban kiszivárgott Tisza Párt adóterve nagy port kavart. Székesfehérváron is például többen kiakadtak az utca emberei közül a brutális adóemelés miatt
Törő Gábor is elmondta a véleményét a Tisza Párt adótervéről.
Forrás: FMH

Mindemellett a képviselő a 2010 előtti, háromkulcsos progresszív adózás tapasztalataira hivatkozva mutatta be az adórendszer negatív hatásait, saját példát is hozott:

Amikor a márkushegyi bányában dolgoztam, a hétvégi túlórákat már nem vállaltuk be szívesen a magas adóterhek, a "30-40%-os adó" miatt. Ezzel szemben a jelenlegi, általunk képviselt egykulcsos adózás biztosítja, hogy mindenki a bevételének azonos, 15%-os részét fizesse be adóként. A többkulcsos, sávos adózás viszont sokaknak jelentene jelentős adóemelést

 – fogalmazott Törő Gábor.

​A képviselő rámutatott, hogy a sávos adózás miatt a pedagógusok, a katonák és a rendőrök bérnövekedésének jó részét is elvinné az adó. Szerinte a Tisza-párt Magyar Péter vezetésével szándékosan titkolta ezt. Ezt a gyanút erősíti a párt kommunikációja is. Kiemelte, először letagadták a programot, majd két nap alatt elkészítettek egy olyan tervezetet, ami már adócsökkentést ígér. ​Törő Gábor szerint egyértelmű, hogy a Tisza-párt hazudott, és a valóságban jelentős adóemelésre készülne, ha Kormányra kerülne. A képviselő hangsúlyozta, hogy az emberek érdekét képviselik, nem adót kell emelni, hanem csökkenteni.

A Tisza Párt adóterve

Végül készhez kaptunk egy számítást, amely néhány példán keresztül mutatja be a Tisza-adó negatív hatásait:

Egy átlagfizetés után: havi 20 000 Ft-tal kevesebb, évi 242 000 Ft mínusz
Pedagógusok: havi 30 000 Ft-tal kevesebb, évi 364 000 Ft mínusz
Ápolók: havi 23 000 Ft-tal kevesebb, évi 280 000 Ft mínusz
Rendőrök: havi 13 000 Ft-tal kevesebb, évi 154 000 Ft mínusz
Katonák: havi 39 000 Ft-tal kevesebb, évi 476 000 Ft mínusz
Orvosok: havi 264 000 Ft-tal kevesebb, évi 3 172 000 Ft mínusz

 

