1 órája
Törő Gábor szerint a Tisza Párt titokban tervezgette a „Tisza-adót”, de lebuktak
A közelmúltban kiszivárgott Tisza-adó nagy port kavart. Dél-Fejérben és Székesfehérváron is többen például kiakadtak az utca emberei közül a brutális adóemelés tervezet miatt. Törő Gábor országgyűlési képviselő a FEOL megkeresésére elmondta, véleménye szerint a Tisza Párt szándékosan titkolta ezt a tervet, de az etyeki Tisza-fórumon elhangzott felvételek és bizonyítékok végérvényesen leleplezték a szándékot.
Képviselőtársai után Törő Gábor is nyíltan beszélt arról, hogy „lebukott a Tisza Párt, jönne a Tisza-adó, amit sunyin titokban tervezgetnek!" A képviselő szerint a párt azért akarta elhallgatni a tervet, mert tisztában voltak vele, hogy a kampányban elmondva mennyit veszíthetnek vele és ők is belebukhatnának.
Mindemellett a képviselő a 2010 előtti, háromkulcsos progresszív adózás tapasztalataira hivatkozva mutatta be az adórendszer negatív hatásait, saját példát is hozott:
Amikor a márkushegyi bányában dolgoztam, a hétvégi túlórákat már nem vállaltuk be szívesen a magas adóterhek, a "30-40%-os adó" miatt. Ezzel szemben a jelenlegi, általunk képviselt egykulcsos adózás biztosítja, hogy mindenki a bevételének azonos, 15%-os részét fizesse be adóként. A többkulcsos, sávos adózás viszont sokaknak jelentene jelentős adóemelést
– fogalmazott Törő Gábor.
A képviselő rámutatott, hogy a sávos adózás miatt a pedagógusok, a katonák és a rendőrök bérnövekedésének jó részét is elvinné az adó. Szerinte a Tisza-párt Magyar Péter vezetésével szándékosan titkolta ezt. Ezt a gyanút erősíti a párt kommunikációja is. Kiemelte, először letagadták a programot, majd két nap alatt elkészítettek egy olyan tervezetet, ami már adócsökkentést ígér. Törő Gábor szerint egyértelmű, hogy a Tisza-párt hazudott, és a valóságban jelentős adóemelésre készülne, ha Kormányra kerülne. A képviselő hangsúlyozta, hogy az emberek érdekét képviselik, nem adót kell emelni, hanem csökkenteni.
A Tisza Párt adóterve
Végül készhez kaptunk egy számítást, amely néhány példán keresztül mutatja be a Tisza-adó negatív hatásait:
Egy átlagfizetés után: havi 20 000 Ft-tal kevesebb, évi 242 000 Ft mínusz
Pedagógusok: havi 30 000 Ft-tal kevesebb, évi 364 000 Ft mínusz
Ápolók: havi 23 000 Ft-tal kevesebb, évi 280 000 Ft mínusz
Rendőrök: havi 13 000 Ft-tal kevesebb, évi 154 000 Ft mínusz
Katonák: havi 39 000 Ft-tal kevesebb, évi 476 000 Ft mínusz
Orvosok: havi 264 000 Ft-tal kevesebb, évi 3 172 000 Ft mínusz
