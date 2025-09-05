Törő Gábor szerint a Tisza Párt titokban tervezgette a „Tisza-adót”, de lebuktak

​Képviselőtársai után Törő Gábor is nyíltan beszélt arról, hogy „lebukott a Tisza Párt, jönne a Tisza-adó, amit sunyin titokban tervezgetnek!" A képviselő szerint a párt azért akarta elhallgatni a tervet, mert tisztában voltak vele, hogy a kampányban elmondva mennyit veszíthetnek vele és ők is belebukhatnának.

Forrás: FMH

Mindemellett a képviselő a 2010 előtti, háromkulcsos progresszív adózás tapasztalataira hivatkozva mutatta be az adórendszer negatív hatásait, saját példát is hozott:

Amikor a márkushegyi bányában dolgoztam, a hétvégi túlórákat már nem vállaltuk be szívesen a magas adóterhek, a "30-40%-os adó" miatt. Ezzel szemben a jelenlegi, általunk képviselt egykulcsos adózás biztosítja, hogy mindenki a bevételének azonos, 15%-os részét fizesse be adóként. A többkulcsos, sávos adózás viszont sokaknak jelentene jelentős adóemelést

– fogalmazott Törő Gábor.