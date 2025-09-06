Tessely Zoltán keményen bírálta a Tisza Pártot Etyeken

Az etyeki Pezsgőkonferencia szünetében sikerült megszólaltatnunk a képviselőt, aki hangsúlyozta, a kiszivárgott információkat nem akárki, hanem "a Tisza párt második személye", azaz Tarr Zoltán mondta el egy etyeki fórumon. Az ott elhangzott "nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk" mondatból Tessely Zoltán arra a következtet, hogy a párt olyan politikai programot titkol, amely nem egyezik a választók akaratával, és ez súlyos önismereti problémát is felvet.

A Tisza Párt titkos tervéről nyilatkozott a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője.

Forrás: FMH-Archív

Aggodalmát fejezte ki a Tisza Párt programjának hiánya miatt is. Szerinte az "ennél minden jobb" ígérete nem elegendő, hiszen a történelemben sokan hoztak már rosszabb helyzetet az ilyen ígéretek után. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a "Tisza-adó" kapcsán megállapította, hogy az adóemelés a középosztályt és a gyermekes családokat sújtaná leginkább, ami egyébként megegyezik az Európai Unió elvárásaival, hangsúlyozva, hogy az Európai Bizottság régóta szorgalmazza a legalacsonyabb, 15%-os személyi jövedelemadó (szja) emelését, és a multikra kivetett különadók eltörlését. A képviselő szerint a Tisza Párt, élén Magyar Péterrel, ezen elvárásoknak tesz eleget, és a multik adói helyett a magyar középosztályt terhelné. Hozzátette azt is, hogy szerinte a rezsicsökkentés eltörlése is a titkolt program része lehet.

​A Tisza Párt külföldi érdekeket szeretne érvényesíteni

​A képviselő véleménye szerint egy párt, amely nem meri nyíltan felvállalni a programját a magyar emberek előtt, az nem magyar érdekeket képvisel, hanem azoknak az elvárásait teljesíti, akik finanszírozzák. Etyek helyszíne is, "ahol most vagyunk", ezt a narratívát erősíti meg. Tessely Zoltán szerint a településen "éveken keresztül olyan civilszervezeteket pénzeltek", amely lejárató kampányt indítottak a felelősségteljesen működő etyeki önkormányzat és polgármestere ellen, hogy folyamatos kritika alá vegyék, ám az etyeki Tisza-fórumon elhangzott felvételek és bizonyítékok végérvényesen leleplezték a szándékukat.

A Tessely Zoltán képviselő humorosan felvetette, hogy Tarr Zoltánnak "szobrot is állítunk...azon a helyszínen, ahol ezt a nagyszerű kinyilatkoztatást tette", amely végleg lerántotta a leplet a Tisza Pártról. Véleménye szerint, aki ilyet kimond, az "önös célból és pénzért" dolgozik, nem az emberekért.2